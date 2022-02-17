سنة سجنا لسيف الدين مخلوف مع إسعافه بتأجيل التنفيذ


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 20:02 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس عام سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق رئيس حزب إتلاف الكرامة والمحامي سيف الذين مخلوف من أجل تهم التطاول على القضاء اثر قضية رفعها عليه أحد القضاة العسكريين بعد أن تهجم عليه مخلوف ببهو المحكمة .

...

وقد أنكر مخلوف خلال جلسة محاكمته ما نسب إليه وطلب محاموه الحكم عليه بعدم سماع الدعوى.

ومن المنتظر أن يستأنف مخلوف الحكم الصادر ضده .

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