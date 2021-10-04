قيس سعيد: حوالي 1.8 مليون شخص خرجوا في مسيرات يوم الأحد

Publié le Lundi 04 Octobre 2021 - 20:15قراءة: 1 د, 6 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة.

وأكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء أن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع لمناشدته وصل إلى مليون و800 ألف تونسي، قائلاً إن البلاد تعيش لحظات تاريخية لم تعشها من قبل وأنه ليس من حق أي مسؤول أن يخيب آمال التونسيين وتطلعاتهم.

وتابع:" لقد تم السطو على إرادة الشعب التونسي من قبل نظام خفي يريد التحكم في الدولة، ونحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا الذي عبر عنها في هذه الايام الخالدة".

وأردف:" من يتحدث عن إنقلاب فلينظر في رقصات الشيوخ فرحاً بهذا المنعرج التاريخي الذي تعيشه تونس".


وشدد بالقول نحن لسنا تحت وصاية اي احد وعلينا الانصات لارادة شعبنا
واضاف أن هناك من يبحث عن مساندة دوائر خارجية مردفا بالقول: الحكومة سيتم تركيزها بعيدا عن تصوراتهم وانتهازيتهم والشعب قال كلمته.

كما أوضح أنه سيتم تركيز الحكومة بعيداً عن الانتهازيين واطماعهم، مؤكداً أن بعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب.

وأكد أنه لن يتراجع عن تصوراته ولن يتعامل مع من جوع الشعب ونكل به، حسب وصفه.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الدولة أن من يريد التنكيل بالشعب سيواجه بصرامة وسيدفع الثمن باهظاً، قائلاً إنه لن يترك هؤلاء الحشرات والمتربصين بالتونسيين حتى يتمكن من رفع الخصاصة عن الشعب الذي تعهد أنه لن يخيب انتظاراته






Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 233571

Citoyenlibre  (South Africa)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 20h 51m |           
إلى الأمام لإزالة الخونة المخمورين

Observateur  (Canada)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 20h 44m |           
مسكين مريض نفسي
TSA يتوهم أشياء و يعيش في عالمه المتوحد بعيد عن الواقع
ربي يشفيه و ربي يخفف على التوانسة هالمصيبة الجديدة إلي حلت بيه.

Byjihen  (Tunisia)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 20h 38m |           
شنوة الكارثة هذا؟
عملولو تصويرة فوتوشوب من موقع tv5monde
هاو رابطها
https://images.app.goo.gl/zn3EAruek2bZjUb9A

وهاو الرابط متاع المقال الأصلي بالعدد الصحيح

https://information.tv5monde.com/afrique/tunisie-demonstration-de-force-de-plus-de-5000-partisans-du-president-saied-427014?amp

وهاو مقال أجد من هذاكا زادو نقصو فيهم

https://information.tv5monde.com/video/tunisie-manifestation-de-plusieurs-milliers-de-personnes-en-soutien-au-president-kais-saied

ياخي شبيك فيق على روحك راك عملت الفضح عندك مخ في راسك ولا حجرة؟

يا ربي جلي علينا ها الغمة ياااا رب

Aigle  (France)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 20h 32m |           
اصبح للکذب والحقارة عنوان. بهذا الکلام يبرهن هذا الشئ انه تلميذ لبلحة مصر، قائد جيش الهزائم

Ryan81  (Italy)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 20h 23m |           
ههههههههههخ ما هذا الفضيحة

Tuttifrutti  (Singapore)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 20h 17m |           
Looooooooooooooool


_anis  (Tunisia)  |Lundi 04 Octobre 2021 à 20h 06m |           

عجب .... موش الداخلية قالت 7 ألاف



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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