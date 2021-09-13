أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء السيّدة سهام العيّادي، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني والتي تمّ تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة، من مهامها.
إعفاء سهام العيّادي من مهامها
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