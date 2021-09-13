إعفاء سهام العيّادي من مهامها

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 15:45 قراءة: 0 د, 11 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء السيّدة سهام العيّادي، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني والتي تمّ تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة، من مهامها.

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