تفاصيل جلسة محاكمة الارهابي زياد الغربي الذي ذبح الإطار بشرطة المرور رياض بروطة واصاب زميله

باب نات -

نظرت أمس الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية استشهاد الرائد رياض بروطة وطعن زميله بسكين خلال قيامهما بعملهما بساحة باردو.بالمناداة على المتهم زياد الغربي تبين انه تم جلبه من السجن وقد طلب القائمون بالحق الشخصي التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.وبعد المفاوضة قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها.وللتذكير فان الشهيد رياض بروطة، توفي يوم 2 ديسمبر 2017، متأثرًا بجراحه إثر عملية طعن تعرض لها أمام مجلس نواب الشعب على مستوى الرقبة من قبل عنصر متشدد حيث هاجمه وزميله بسكين خلال تواجدهما لتأمين حركة المرور بساحة باردو كما اقدم العنصر الارهابي المذكور على طعن زميل الشهيد في الرأس محاولا ذبحه الا انه تصدى له ، فتم نقلهما إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة لتلقي العلاج" ففارق الرائد رياض بروطة الحياة متأثرا بالاصابة البليغة التى تلقاها على مستوى رقبته في حين غادر زميله المستشفى .وفي أعقاب القبض عليه، اعترف المهاجم "بتبنيه للفكر التكفيري منذ 3 سنوات، وبأنّه يعتبر أن رجال الأمن طواغيت وأن قتلهم نوع من أنواع الجهاد،"