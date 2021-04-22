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قناة حنبعل: المواطنة فرجانية رفضت تمكينها من حجة او عمرة مقابل تبرعها

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 09:38 قراءة: 0 د, 42 ث
توجهت قناة حنبعل التلفزية الخاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الأربعاء بالشكر لمن تفاعلوا مع المواطنة الفرجانية على القناة.
وكانت المواطنة وهي عاملة تبرعت بحوالي 7 آلاف دينار لبرنامج القفة.
وقالت القناة أن السيدة فرجانية رفضت تلقي أي مساعدة رغم إلحاح القناة وأهل الخير بما في ذلك تمكينها من حجة أو عمرة.


وكانت المواطنة ''فرجانية' أفادت في مداخلة عبر أمواج اذاعة موزاييك أمس انّها لطالما انتظرت لقاءها بفريق برنامج قفة رمضان على قناة حنبعل للتبرع بمبلغ 7 الاف دينار.

وقالت ''لن أقبل بتعويض ولن أقبل أي هدية من أي إن كانت سواء كانت ''حجة'' أو أموال لأنني عندما تبرعت بهذه الأموال لم تكن تنتظر مقابلا.
وتابعت " فكرت في التصدق في السر كي اكسب مزيدا من الاجر لكني خيرت ان يكون الأمر تكون درسا لميسوري الحال وللمسؤولين في هذا البلد''.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224563

Ncgrh  (Tunisia)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 10h 34m |           
على ما اظن انها تعرضت لعملية تحيل تحت مخدر عدسة الكامرا شانها شان الطفل الصغير الذي يعطي كل ما بيده من الحلوى منقول بتصرف

Radhbe  (France)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 10h 03m |           
الله يبارك لها هاته الاخت



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