قناة حنبعل: المواطنة فرجانية رفضت تمكينها من حجة او عمرة مقابل تبرعها

توجهت قناة حنبعل التلفزية الخاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الأربعاء بالشكر لمن تفاعلوا مع المواطنة الفرجانية على القناة.
وكانت المواطنة وهي عاملة تبرعت بحوالي 7 آلاف دينار لبرنامج القفة.
وقالت القناة أن السيدة فرجانية رفضت تلقي أي مساعدة رغم إلحاح القناة وأهل الخير بما في ذلك تمكينها من حجة أو عمرة.
وكانت المواطنة ''فرجانية' أفادت في مداخلة عبر أمواج اذاعة موزاييك أمس انّها لطالما انتظرت لقاءها بفريق برنامج قفة رمضان على قناة حنبعل للتبرع بمبلغ 7 الاف دينار.
وقالت ''لن أقبل بتعويض ولن أقبل أي هدية من أي إن كانت سواء كانت ''حجة'' أو أموال لأنني عندما تبرعت بهذه الأموال لم تكن تنتظر مقابلا.
وتابعت " فكرت في التصدق في السر كي اكسب مزيدا من الاجر لكني خيرت ان يكون الأمر تكون درسا لميسوري الحال وللمسؤولين في هذا البلد''.
وكانت المواطنة وهي عاملة تبرعت بحوالي 7 آلاف دينار لبرنامج القفة.
وقالت القناة أن السيدة فرجانية رفضت تلقي أي مساعدة رغم إلحاح القناة وأهل الخير بما في ذلك تمكينها من حجة أو عمرة.
وكانت المواطنة ''فرجانية' أفادت في مداخلة عبر أمواج اذاعة موزاييك أمس انّها لطالما انتظرت لقاءها بفريق برنامج قفة رمضان على قناة حنبعل للتبرع بمبلغ 7 الاف دينار.
وقالت ''لن أقبل بتعويض ولن أقبل أي هدية من أي إن كانت سواء كانت ''حجة'' أو أموال لأنني عندما تبرعت بهذه الأموال لم تكن تنتظر مقابلا.
وتابعت " فكرت في التصدق في السر كي اكسب مزيدا من الاجر لكني خيرت ان يكون الأمر تكون درسا لميسوري الحال وللمسؤولين في هذا البلد''.
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