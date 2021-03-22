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معرض مدينة تونس للاداب والكتاب يكرّم "لايدي سامارا"

Publié le Lundi 22 Mars 2021 - 21:44 قراءة: 0 د, 20 ث
قامت الاثنين 22 مارس، ادارة معرض تونس للآداب والكتاب بتكريم الانستغراموز المعروفة ب''لايدي سامارا'' ومنحتها شهادة شكر وتقدير.
ووقع تكريم لايدي سامارا حسب ادارة المعرض من اجل دورها الفاعل في الترويج للكتب والتحفيز على المطالعة.
وقد عبر عديد النشطاء والاعلاميين والكتاب عن صدمتهم بهذا التكريم للايدي سامارا "المختصة" حسب تعبيرهم في الحديث عن العلاقات الغرامية والجنسية وعمليات التجميل في الأماكن الحساسة.




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