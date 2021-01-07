سيف الدين مخلوف: سيتم نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها يوم 20 مارس 2021

باب نات -

"آخر تطورات ملف نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي ..



بسبب بعض المشكلات الإدارية والماليّة المتشعّبة .. والتي سيتم فصلها في خلال مدة وجيزة

المفاوضات مع السيد رئيس الحكومة تتقدّم بشكل مشجع جدا .. وقد وافق مبدئيا على نشر القائمة يوم 14 جانفي على الموقع الرسمي على شبكة الانترنت وفتح أجل للاعتراضات الإدارية لمن لم تشمله القائمة المذكورة ممن سبق انتفاعهم بتحملات ومساعدات من الدولة بعنوان جريح ثورة ..

على أن يتم نشر القائمة النهائية يوم 20 مارس 2021 ..

لحد اللحظة .. وبعد انتظار دام عشر سنوات .. أعتبر أن هذه المفاوضات هي الأكثر جدية من أي مفاوضات سابقة .. رغم التشويش الذي تقوم به بعض الجهات للمزايدة ولتسجيل بعض البونتوات السياسيّة الخسيسة ..

لكن ومهما يقال فإنني مدين جدا للجرحى ولعائلات الشهداء الذين ثابروا وأصرّوا وناضلوا وعرّضوا أرواحهم لكل الأخطار الصحيّة والأمنية وضغطوا حتى نصل معا إلى آخر النفق ..

رحم الله شهداءنا الأبرار وعافى جرحانا الأبطال"

أعلن النائب سيف الدين مخلوف أن المفاوضات مع رئيس الحكومة تتقدّم بشكل مشجع جدا .. وقد وافق مبدئيا على نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها يوم 14 جانفي على الموقع الرسمي على شبكة الانترنت وفتح أجل للاعتراضات الإدارية لمن لم تشمله القائمة المذكورة ممن سبق انتفاعهم بتحملات ومساعدات من الدولة بعنوان جريح ثورة ..