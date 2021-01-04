صفاقس: بداية من اليوم ... المستشفى العسكري يستقبل حاملي فيروس كورونا ‎

انطلق بداية من اليوم الاثنين المستشفى العسكري الجديد بصفاقس في استقبال المصابين بفيروس كورونا، بطاقة استيعاب في مرحلة اولى ب 10 أسرة إنعاش و 52 سرير أوكسيجان وفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور جوهر المكني لاذاعة جوهرة "اف ام" .و أفاد المكني أن التجهيزات و الموارد البشرية بالمستشفى جاهزة لاستقبال المرضى "أوكسيجان أو كوفيد 19" و ستتم عملية نقل المرضى من قبل الوحدات المختصة في كوفيد 19 بالجهة .وكان رئيس الجمهورية أعطى يوم 10 ديسمبر الماضي إشارة انطلاق استغلال المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس المنجز في إطار هبة من جمهورية الصين الشعبية بقيمة 140 مليون دينار، والذي تقرر تحويله إلى مركز وطني لعلاج المصابين بفيروس كورونا، في مرحلة أولى قبل استغلاله في الفترة القادمة كمستشفى عسكري متكامل الاختصاصات.ويقع المستشفى بمعتمدية طينة على الطريق الحزامية لمدينة صفاقس في مستوى الكيلومترا 11، وتُقدر طاقته استيعابه بنحو 250 سريرا، ويحتوي على مُجمع للاستقبال والتسجيل، وعيادات خارجية، ومُجمع للرعاية الحرجة يضم جناح عمليات من خمس قاعات وقسم للتخدير والإنعاش وقسم للطب الاستعجالي، ومُجمع طبي وجراحي بطاقة 156 سريرا وقسم للأمراض النفسية بطاقة 80 سريرا.ويمتد هذا المستشفى الذي تكفلت الحكومة الصينية بجميع مراحل تشييده، على مساحة مغطاة تزيد عن 26 ألف متر مربع، ويضم أيضا مُجمّعا للتصوير الطبي والاستكشاف الوظيفي (3 وحدات تصوير طبي ووحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي ووحدة للتصوير بالاسكانر) ومُجمع للمختبرات والصيدلة وجناح للإدارة والأقسام الفنية.وفضلا عن الأشغال المنجزة من طرف الجانب الصيني فقد أنجزت الدولة التونسية ممثلة في وزارة الصحة أشغال ربط المستشفى بشبكة الكهرباء وبشبكة الغاز الطبيعي بكلفة مالية تقدر ب 942 ألف دينار.