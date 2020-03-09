فتح باب الترشحات لجائزة أورنج للمشاريع الاجتماعية لسنة 2020 لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط : 5 جوان اخر أجل لتقديم الترشحات على الموقع الإلكتروني

Lundi 09 Mars 2020
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بلاغ صحفي - تطلق أورنج يوم الاثنين 9 مارس 2020 الدورة العاشرة لمسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط POESAM وتعلن عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى غاية 5 جوان 2020 على الموقع الالكتروني http://www.startup.orange.com .
وفي هذا الإطار تدعم أورنج المشاريع المبتكرة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال بطريقة مبتكرة والهادفة إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسّكان وتلبية احتياجاتهم في مجالات مختلفة على غرار الصّحة والتّعليم والفلاحة والاستخلاص عبر الهاتف الجوّال ودعم التنمية المستدامة.
وتنطلق المسابقة في مرحلتها الأولى على المستوى الوطني من خلال دراسة المشاريع المقدمة وترشيح أفضل ثلاثة مشاريع مشاركة حيث سيتحصل الفائزون الثلاثة على مكافأة مالية تعادل قيمتها 15 الاف دينار و10 الاف دينار و5 الاف دينار.
بعد ذلك سيشارك المتوجين التونسيين الثلاثة في المرحلة الثانية على المستوى الدولي أين سيتنافسون مع الفائزين من بلدان أخرى من أفريقيا والشرق الأوسط التي تتواجد فيها مجموعة أورنج وبالتالي سيكون هناك 54 مرشحا في المجموع العام.
كما سيتحصّل الفائزون الثلاثة على الصعيد الدولي على جوائز مالية تعادل قيمتها بـ 25 الاف أورو و15 ألف و10 ألف أورو مع الاستفادة بالدعم والمرافقة من طرف المهنيين والخبراء في مجال التطوير والابتكار وتمويل المشاريع الناشئة.
وبمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق مسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط POESAM، تمنح أورنج هذه السنة جائزتين خلال المرحلة الدولية.
· جائزة دولية مخصّصة للنساء بقيمة مالية تعادل 20 ألف أورو حيث سيتمّ مكافأة المرأة صاحبة مشروع يوفر حلاً تكنولوجيًا في إطار تحسين الظروف المعيشية للمرأة.
· جائزة خاصّة بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق المسابقة تعادل قيمتها 10ألاف أورو
وستمنح هذه الجائزة إلى المشروع الذي يهدف إلى تحسين الحياة اليومية لـ" الأشخاص ذوي الوضعيات الأكثر هشاشة" (الأشخاص ذوي الإعاقة، والتهميش، والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية...)
وللتذكير فإنّ مسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط مفتوحة لكلّ طالب أو شخص له أكثر من 21 سنة أو باعث مشروع ناشئ لا يتجاوز 3 سنوات بغضّ النّظر عن الجنسيّة.
ومنذ سنة 2011 تندرج مسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في إطار استراتيجية مجموعة أورنج العالمية في دعم أصحاب المشاريع المبتكرة وتشجيع الشركات الناشئة.
للمشاركة في المسابقة باب تقديم الترشحات مفتوح عبر الموقع الإلكتروني:
http://www.startup.orange.com .
بلاغ صحفي - تطلق أورنج يوم الاثنين 9 مارس 2020 الدورة العاشرة لمسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط POESAM وتعلن عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى غاية 5 جوان 2020 على الموقع الالكتروني http://www.startup.orange.com .
وفي هذا الإطار تدعم أورنج المشاريع المبتكرة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال بطريقة مبتكرة والهادفة إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسّكان وتلبية احتياجاتهم في مجالات مختلفة على غرار الصّحة والتّعليم والفلاحة والاستخلاص عبر الهاتف الجوّال ودعم التنمية المستدامة.
وتنطلق المسابقة في مرحلتها الأولى على المستوى الوطني من خلال دراسة المشاريع المقدمة وترشيح أفضل ثلاثة مشاريع مشاركة حيث سيتحصل الفائزون الثلاثة على مكافأة مالية تعادل قيمتها 15 الاف دينار و10 الاف دينار و5 الاف دينار.
بعد ذلك سيشارك المتوجين التونسيين الثلاثة في المرحلة الثانية على المستوى الدولي أين سيتنافسون مع الفائزين من بلدان أخرى من أفريقيا والشرق الأوسط التي تتواجد فيها مجموعة أورنج وبالتالي سيكون هناك 54 مرشحا في المجموع العام.
كما سيتحصّل الفائزون الثلاثة على الصعيد الدولي على جوائز مالية تعادل قيمتها بـ 25 الاف أورو و15 ألف و10 ألف أورو مع الاستفادة بالدعم والمرافقة من طرف المهنيين والخبراء في مجال التطوير والابتكار وتمويل المشاريع الناشئة.
وبمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق مسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط POESAM، تمنح أورنج هذه السنة جائزتين خلال المرحلة الدولية.
· جائزة دولية مخصّصة للنساء بقيمة مالية تعادل 20 ألف أورو حيث سيتمّ مكافأة المرأة صاحبة مشروع يوفر حلاً تكنولوجيًا في إطار تحسين الظروف المعيشية للمرأة.
· جائزة خاصّة بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق المسابقة تعادل قيمتها 10ألاف أورو
وستمنح هذه الجائزة إلى المشروع الذي يهدف إلى تحسين الحياة اليومية لـ" الأشخاص ذوي الوضعيات الأكثر هشاشة" (الأشخاص ذوي الإعاقة، والتهميش، والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية...)
وللتذكير فإنّ مسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط مفتوحة لكلّ طالب أو شخص له أكثر من 21 سنة أو باعث مشروع ناشئ لا يتجاوز 3 سنوات بغضّ النّظر عن الجنسيّة.
ومنذ سنة 2011 تندرج مسابقة أورنج للمشاريع الاجتماعية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في إطار استراتيجية مجموعة أورنج العالمية في دعم أصحاب المشاريع المبتكرة وتشجيع الشركات الناشئة.
للمشاركة في المسابقة باب تقديم الترشحات مفتوح عبر الموقع الإلكتروني:
http://www.startup.orange.com .
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