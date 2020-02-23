5 وزراء في حكومة الفخفاخ يحملون جنسيات أجنبية

Dimanche 23 Février 2020
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كشفت حكومة الفخفاخ، المكونة من 32 حقيبة وزارية، عن وجود خمسة وزراء يحملون الجنسية الفرنسية، ووزير يحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب جنسيتهم التونسية، وعلى رأس هؤلاء رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الذي يحمل الجنسية الفرنسية ورفض التخلي عنها.
وتضم قائمة الوزراء الذين يحملون جنسية مزدوجة، إلى جانب رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، كلاّ من وزير الطاقة منجي مرزوق، وسليم العزابي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، وكل هؤلاء يحملون إلى جانب جنسيتهم التونسية، جنسية فرنسا، باستثناء لطفي زيتون وزير الحكم المحلي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.
المصدر جوهرة
كشفت حكومة الفخفاخ، المكونة من 32 حقيبة وزارية، عن وجود خمسة وزراء يحملون الجنسية الفرنسية، ووزير يحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب جنسيتهم التونسية، وعلى رأس هؤلاء رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الذي يحمل الجنسية الفرنسية ورفض التخلي عنها.
وتضم قائمة الوزراء الذين يحملون جنسية مزدوجة، إلى جانب رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، كلاّ من وزير الطاقة منجي مرزوق، وسليم العزابي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، وكل هؤلاء يحملون إلى جانب جنسيتهم التونسية، جنسية فرنسا، باستثناء لطفي زيتون وزير الحكم المحلي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.
المصدر جوهرة
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