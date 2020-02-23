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5 وزراء في حكومة الفخفاخ يحملون جنسيات أجنبية

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
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كشفت حكومة الفخفاخ، المكونة من 32 حقيبة وزارية، عن وجود خمسة وزراء يحملون الجنسية الفرنسية، ووزير يحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب جنسيتهم التونسية، وعلى رأس هؤلاء رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، الذي يحمل الجنسية الفرنسية ورفض التخلي عنها.

وتضم قائمة الوزراء الذين يحملون جنسية مزدوجة، إلى جانب رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، كلاّ من وزير الطاقة منجي مرزوق، وسليم العزابي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، وكل هؤلاء يحملون إلى جانب جنسيتهم التونسية، جنسية فرنسا، باستثناء لطفي زيتون وزير الحكم المحلي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.


المصدر جوهرة


  
  
  

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15 de 15 commentaires pour l'article 198517

Slimene  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 22h 40m |           
@Abid-tounsi.Vous oubliez un détails les Etats Unis rentre en guerre contre un pays arabe par exemple, le tunisien naturalisé peut être envoyé au front.C'est arrivé à des milliers de naturalisés pendant la guerre du Vietnam.Il ne faut pas l'oublier.Il y a des avantages de la double nationalité mais aussi des inconvénients.En voilà un.

Essoltan  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 19h 43m |           
La double nationalité est un détail qui ne change rien dans la formation du gouvernement . Avoir la double est une affaire personnelle qui ne regarde personne .

Karim74  (Tunisia)  |Dimanche 23 Février 2020 à 19h 21m |           
هؤلاء " الحركيون الجدد " لا ملّة و لا ولاء لهم ، إلّا لمن يدفع أكثر و يُحقق مصالحهم و طموحاتهم ، دينهم دينارهم . على التوانسة أن ينتظروا الإنتخبات القادمة للخلاص من أزلام فرنسا و توّا ولّى عندنا أزلام الأنقليز ؛ لا يزال الطريق طويلا للوصول لحكم وطني حرّ .

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 23 Février 2020 à 18h 35m |           
المتجنسون لا يحملون هموم التونسيين
كلهم أوصوليون

Pepe001  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 17h 17m |           
La majorité des tunisiens qui ont la double nationalité sont animés par l’esprit du profit. Ils profitent des avantages que leurs procure la nationalité française en france. Donc je crois qu’il faudrait les écarter de la fonction publique en tunisie.

MedTunisie  (South Africa)  |Dimanche 23 Février 2020 à 17h 11m |           
اصحاب الجنسية المزدوجة قلبه ليس على تونس بل، ما بجنيه من تونس

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 23 Février 2020 à 16h 27m |           
@Karimyoussef:

لا أختلف معك إطلاقا في كون الكفاءة و النزاهة غير مرتبطة بالجنسية.، بل ربما أتوجه لكون المتغربين من بني وطننا لهم كفاءة تفوق من لم تُتح لهم الفرصة ليهاجروا، و ذلك لعدة أسباب يطول الخوض فيها.
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن : هذه مسألة سيادة و لا تقتصر على الكفاءة فحسب. من يحمل جنسية بلد يدين له بالولاء بصفة آلية، و لا مجال للنقاش في ذلك. فالسياسي الذي اختار أن يكون صاحب قرار سيادي في البلاد، وجب (و أقول وجب) عليه أن يكون مواليا لتونس دون غيرها، و ذلك يستوجب آليا التخلي عن الجنسية الثانية.

تحياتي.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 14h 31m |           
@abid-tounsi
Quand j'ai écrit"arrêtez votre hypocrisie" je ne m'adressais pas à vous . d'ailleurs au moment où je rédigeais mon modeste commentaire je n'avais pas encore pris connaissance du votre.
Les deux ont été postés en même temps.vous pouvez d'ailleurs le vérifier.
D'autres part ,je rappelle que l'honnêteté et la compétence n'ont rien à voir avec la nationalité.

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 23 Février 2020 à 14h 02m |           
أكيد آش خص كان تونس تولي كي فرنسا و لم لا مثل أمريكا... لكن الفرنسيس ولاؤهم لفرنسا و الأمريكان ولاؤهم لأمريكا و نحن ولاؤنا لتونس. و مهما كانت فهي أمنا و علينا أن نكون فخورين بأصولنا.

إداريا، الحال أسهل بكثيــــر لحاملي الجنسية من الحاملين للإقامة أو لمجرد تأشيرة. لكن من يختار حكم البلاد، فعليه أن يُفردها بالولاء.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 13h 58m |           
آش خص كان تونس تولي كفرنسا.

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 23 Février 2020 à 13h 58m |           
و كدليل، لك في الدكتور المرزوقي أحسن مثال. عاش و صاهر الفرنسيس و لم يتجنس بجنسيتهم، لأنه يعلم أنه رجل قضية و شخصية عامة.

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 23 Février 2020 à 13h 54m |           
@Karimyoussef

الشباب المحطم قطعا سيرتمي بدون أي تردد. لكن هل هذا هو موضوع الحال؟ هؤلاءيفترض أن يكونوا من النخبة و لا يحتاجون لإبقاء الجنسية الثانية التي تفرض عليهم الولاء (كمواطنين) للوطن الثاني... فهل يُعقل هذا؟

كل مواطن حر في حياته الخاصة، لكن عندما يصبح شخصية عامة عليه أن يلتزم بمن أصبح لهم عليه حق، و هنا الشعب لا يرتضي صبايحية ليحكموه.

ملاحظة : بإمكانك أن تعدر عن رأيك دون شتم أو تهجم على من يخالفك.

تحياتي.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 12h 59m |           
Arrêtez votre l'hypocrisie,allez poser la question à la jeunesse tunisienne si elle souhaitait bénéficier de nationalité française,et vous allez bien voir le résultat.

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 23 Février 2020 à 12h 58m |           
أدنى واجبات الاحترام تجاه هذا الشعب أن يتخلوا عن الجنسية الثانية.

لا يمكن أن يكون شخص في موضع سيادة و هو يدين بالولاء لدولة أخرى.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 12h 54m |           
Et alors où le problème ?
Ces personnes auraient pu rester à l'étranger,gagner beaucoup plus d'argent,mais ils ont préféré rentrer au pays et de mettre à son service.
L'honnêteté n'a pas de nationalité.



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