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سيف الدين مخلوف يدعو إلـى رفع الحصانة عن عبير موسي

Dimanche 08 Decembre 2019

Dimanche 08 Decembre 2019
اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن ما تأتيه رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في البرلمان هو جريمة على معنى الفصل 136 من المجلة الجزائية والذي ينص على عقاب لمدة 3 سنوات وخطية مالية لكل من يتسبب في العنف والضرب أو التهديد في التوقف عن العمل.

وتحدث سيف الدين مخلوف في مداخلته في الجلسة العامة عن تعطيل لحرية العمل تمارسه عبير موسي التي تعمدت مع نواب كتلتها تعطيل أشغال المجلس.
وفي هذا السياق دعا مخلوف رئيس البرلمان إلى إحكام الفصل 69 من الدستور المتعلق برفع الحصانة على النواب.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194024

Karimyousef  (France)  |Dimanche 08 Decembre 2019 à 18h 56m |           
La passivité du président du parlement est déplorable,cela prouve qu'il n'est pas en mesure de prendre les bonnes mesures pour mettre un terme à cette mascarade.
Il commence mal son mandat



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