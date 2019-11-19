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وزير الدفاع الوطني يزور القاعدة البحرية بحلق الوادي

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - أدى وزير الدفاع الوطني بالنيابة محمد كريم الجموسي صباح يوم الثلاثاء 19 أكتوبر2019، زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بحلق الوادي للإطلاع على جاهزية الوحدات المنتصبة بها وعلى ظروف عيش العسكريين.

وتم تقديم عروض حول مهام المصلحة الوطنية لحراسة السواحل ومختلف التشكيلات والهياكل العاملة بالقاعدة. كما تفقد وحدة بحرية عائمة تم تصنيعها محليا في إطار برنامج التصنيع العسكري بالشراكة مع القطاع الخاص.


وأشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بمجهودات القائمين على القاعدة البحرية داعيا إلى مزيد تحسين ظروف عيش العسكريين والإحاطة بهم، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود في إطار حماية الشريط الساحلي والتصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة.

كما تولى توسيم جرحى العمليات الإرهابية من طلائع البحرية.

  
  
     
  
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