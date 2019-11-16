يوم تحسيسي حول مرض سرطان الثدي بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس

Samedi 16 Novembre 2019



باب نات

ينظيم نادي "IEEE " بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس بالتعاون مع الجمعية التونسية لمساعدة مرضى السرطان ورعايتهم، يوما تحسيسيا وتوعويا بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس حول اهمية الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي ودوره الهام في العلاج وذلك يوم الإربعاء 20 نوفمبر 2019.و قالت الطالبة بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس المرسمة سنة أولى مرحلة هندسة صيد بحري "مريم العمدوني"، و هي إحدى أعضاء نادي" IEEE " بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس أنه تم إختيار شهر نوفمبر لبرمجة هذه الدورة الثالثة حول اهمية الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي " تحت شعار " Swett November" لكي لا تقتصر الحملات التحسيسية على تظاهرة أكتوبر الوردي فقط.و أضافت العمدوني، أن الهدف من التظاهرة تتمثل أساسا في توعية الطالبات باهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي الذي يرفع نسبة الشفاء بين المصابين قبل أن يبلغ المرض مرحلة خطيرة و لوقف الجهل بهذا النوع من السرطان، الذي ما تزال المعرفة به غير كافية لدى شريحة من الأشخاص، ما يساهم في استفحاله جراء التأخر في التشخيص.كما أشارت ، أن هذا اليوم سيجمع مجموعة من المداخلات الشفاهية والمعلقات و عرض عدة محاضرات يلقيها أطباء و أخصائيون بهدف التعريف بكفية المراقبة الذاتية للثدي حيث ويؤكد الاختصاصيون على أهمية المراقبة الذاتية، للتعرف على أي تغير مفاجئ فيه، للمسارعة بمراجعة الطبيب.