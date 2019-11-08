سنية الدهماني: سحب زوجة سامي الفهري 500 مليون ووضعها في منزلها عادي وقانوني

Vendredi 08 Novembre 2019



باب نات

- بررت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm" تواجد مبلغ 500 الف دينار في منزل سامي الفهري قائلة "بان زوجة الفهري قررت سحب 500 الف دينار من اموالها الخاصة ووضعها في المنزل بعد قرار حجر السفر على زوجها.واكدت سنية الدهماني " ان الإجراء قانوني وعادي بعد الأزمة التي مرت بها اسماء الفهري في 2011 عند اعتقال زوجها متابعة " هنالك اوراق تثبت سحب المبلغ بطريقة قانونية.وتابعت سنية الدهماني " الحديث على ان الأموال مهربة وخبئت بطريقة غير قانونية امر غير صحيح وتهويل متعمد مضيفا " لو ان الاموال فاسدة لما وضعتها في منزلها ولخباتها في مكان اخر".