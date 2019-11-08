Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Al Gondool  

سنية الدهماني: سحب زوجة سامي الفهري 500 مليون ووضعها في منزلها عادي وقانوني

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - بررت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm" تواجد مبلغ 500 الف دينار في منزل سامي الفهري قائلة "بان زوجة الفهري قررت سحب 500 الف دينار من اموالها الخاصة ووضعها في المنزل بعد قرار حجر السفر على زوجها.
واكدت سنية الدهماني " ان الإجراء قانوني وعادي بعد الأزمة التي مرت بها اسماء الفهري في 2011 عند اعتقال زوجها متابعة " هنالك اوراق تثبت سحب المبلغ بطريقة قانونية.
وتابعت سنية الدهماني " الحديث على ان الأموال مهربة وخبئت بطريقة غير قانونية امر غير صحيح وتهويل متعمد مضيفا " لو ان الاموال فاسدة لما وضعتها في منزلها ولخباتها في مكان اخر".



  
  
     
  
rtt-591548152b2e66e8ca871a5d8f22d9a4-2019-11-08 09:05:00






4 de 4 commentaires pour l'article 192324

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 09h 33m |           
عديد التصريحات وكل منهم له قصة والحقيقة يملكها القضاء.
القضاء يشغل بكل اريحية وسيبرز لنا الحقائق يوم ما.

Jerbi1980  (France)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 09h 30m |           
Rien ne justifie une telle Somme en liquide.
S'il y aurait un gel des bien, il s'appliquerait aussi sur cette argent liquide, donc ce n'est pas une excuse.
Par contre peut-être c de l'argent qui se prettait à être converti en devises et exporté vers un compte à l'étranger en toute illégalité...

Charles  (France)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 09h 19m |           
Bon d accord
il y a que les voleurs qui défendent les voleurs
cette avocate mérite d être contrôler aussi

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 09h 17m |           
Bienvenu au club CORROMPIA, le grand club des corrompus ...



En continu

الجمعة 08 نوفمبر 2019 | 11 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:55 12:10 06:50 05:21
17°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-1317°-1219°-1216°-1115°-11
  • Avoirs en devises
    18291,8

  • (7 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15471 DT        1$ =2,84168 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 nov)   922,0 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573205438|192324 7633|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires