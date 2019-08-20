بعد ان اتّهمه بالإستيلاء على الحزب بإسم العائلة :حافظ السبسي يصف مرزوق بالفار و ''الكمبان''

Mardi 20 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "ساكن قرطاج" و الذي بث على قناة التاسعة، إتهم محسن مرزوق المترشح للرئاسية و رئيس حركة مشروع تونس، اتهم حافظ قايد السبسي بالإستيلاء على الحزب بإسم العائلة في إشارة لإستغلال حافظ لصفته كنجل رئيس الجمهورية للإستحواذ على الحزب.
و في هذا الإطار كان رد المسؤول القانوني لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع الفايسبوك معتبرا أن محسن مرزوق كان قد "فرّ" من الحزب لعدم قدرته على تنظيم المؤتمر و رفض شخصه من قبل القواعد، و أضاف قايد السبسي أن مشاركة مرزوق في إدارة الحملة الإنتخابية الرئاسية للباجي قايد السبسي سنة 2014 كانت فلكلورية صورية تقتصر على بعض "التكمبينات" حسب تعبيره .
و هذا نص التدوينة كاملة
"علي اثر ما صرح به السيد محسن مرزوق على قناة التاسعة فيما يخصني وما ادعاه حول استلائي على الحزب باسم العائلة أود توضيح التالي :
- محسن مرزوق عيّن أمينا عاما في نفس البيان الذي عينت فيه شخصيا نائب رئيس وصدر البيان من الهيئة التأسيسية ثم السياسية للنداء بتوقيع من السيد محمد الناصر، وكان الهدف من هذه التعيينات أساسا تنظيم مؤتمر للحزب في فترة 4 أشهر بعد أزمة الخلافات التي مر بها الحزب في تلك الفترة ..وبعد مدة قصيرة فرّ محسن مرزوق لعدم قدرته على تنظيم المؤتمر واحترامه الرزنامة وتسيير الحزب وتدبير شؤونه إضافة على رفض القواعد لتواجده في هذه المسؤولية.
- محسن مرزوق لم تكن له في واقع الامر صلة بالحملة الإنتخابية للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الا الاسم لا أكثر ولا أقل، وظهوره الفولكلوري لتسجيل تواجده ، وقد عيّن مديرا للحملة الانتخابية ولم يباشر الا بطريقة صورية ومقتصرة على بعض التصريحات الاعلامية والتكمبينات فقط ، ولم يكن له اي تواجد فعلي او ميداني ما عدا ذلك وتقريبا في اجتماع واحد من سلسلة كبيرة من الاجتماعات والتنقلات وشهود العيان موجودين ..
اخيرا اقول ها أن الرأي العام اليوم يكتشف ان جميع من كان يتحدث عن احتكار ورغبة في التوريث من طرف حافظ قايد السبسي قد تهافتوا على التقدم للترشح لمناصب دون أي تقدير لحجمهم الحقيقي في حين بقي حافظ قائد السبسي مركزا فقط على بناء وحماية نداء تونس بعيدا عن اللهث وراء المناصب.
حافظ قائد السبسي"
و في هذا الإطار كان رد المسؤول القانوني لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع الفايسبوك معتبرا أن محسن مرزوق كان قد "فرّ" من الحزب لعدم قدرته على تنظيم المؤتمر و رفض شخصه من قبل القواعد، و أضاف قايد السبسي أن مشاركة مرزوق في إدارة الحملة الإنتخابية الرئاسية للباجي قايد السبسي سنة 2014 كانت فلكلورية صورية تقتصر على بعض "التكمبينات" حسب تعبيره .
و هذا نص التدوينة كاملة
"علي اثر ما صرح به السيد محسن مرزوق على قناة التاسعة فيما يخصني وما ادعاه حول استلائي على الحزب باسم العائلة أود توضيح التالي :
- محسن مرزوق عيّن أمينا عاما في نفس البيان الذي عينت فيه شخصيا نائب رئيس وصدر البيان من الهيئة التأسيسية ثم السياسية للنداء بتوقيع من السيد محمد الناصر، وكان الهدف من هذه التعيينات أساسا تنظيم مؤتمر للحزب في فترة 4 أشهر بعد أزمة الخلافات التي مر بها الحزب في تلك الفترة ..وبعد مدة قصيرة فرّ محسن مرزوق لعدم قدرته على تنظيم المؤتمر واحترامه الرزنامة وتسيير الحزب وتدبير شؤونه إضافة على رفض القواعد لتواجده في هذه المسؤولية.
- محسن مرزوق لم تكن له في واقع الامر صلة بالحملة الإنتخابية للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الا الاسم لا أكثر ولا أقل، وظهوره الفولكلوري لتسجيل تواجده ، وقد عيّن مديرا للحملة الانتخابية ولم يباشر الا بطريقة صورية ومقتصرة على بعض التصريحات الاعلامية والتكمبينات فقط ، ولم يكن له اي تواجد فعلي او ميداني ما عدا ذلك وتقريبا في اجتماع واحد من سلسلة كبيرة من الاجتماعات والتنقلات وشهود العيان موجودين ..
اخيرا اقول ها أن الرأي العام اليوم يكتشف ان جميع من كان يتحدث عن احتكار ورغبة في التوريث من طرف حافظ قايد السبسي قد تهافتوا على التقدم للترشح لمناصب دون أي تقدير لحجمهم الحقيقي في حين بقي حافظ قائد السبسي مركزا فقط على بناء وحماية نداء تونس بعيدا عن اللهث وراء المناصب.
حافظ قائد السبسي"
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