Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Toul 3omri  

الوزير الأول في عهد بورقيبة رشيد صفر يدعو مهدي جمعة للانسحاب من سباق الرئاسة ومساندة الزبيدي

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - قال الوزير الأول الأسبق في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، رشيد صفر إنه دعا رئيس الحكومة السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة إلى سحب ترشّحه.
ونشر الاربعاء 14 أوت تدوينة قال فيها "لم أشجع ابدا الأخ المهدي جمعة للترشح للرئاسة..بل صارحته ان تكوينه يفيد الوطن في مسؤوليات اخرى و قلت له بصراحة إنه من الأفضل أن ينسحب و يساند السيد عبد الكريم الزبيدي".



  
  
     
  
rtt-d13ab256c2a4a07a75e125780d29e8c9-2019-08-15 12:19:18






3 de 3 commentaires pour l'article 187424

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 15 Août 2019 à 12h 48m |           
D'autres responsabilités politiques ? Lesquelles? Ministre industrie-énergie? Chef du gouvernement? Toutes représentent des missions non réussies. Il suffit de voir ses bilans déficitaires.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 15 Août 2019 à 12h 35m |           
الدولة العميقة تطفو على السطح وتطالب بفتح الطريق للروبو البشري لأن مؤسسة الرئاسة في حاجة مؤكدة لروبو ينفذ التعليمات عن بعد وهذا من شأنه تعصير الرئاسة وتحويلها لأول مؤسسة ذكية قد يفتح المجال مستقبلا للاستغناء كليا عن العنصر البشري وتعويضه بروبو آلي تماما .

Mandhouj  (France)  |Jeudi 15 Août 2019 à 12h 33m |           
Mehdi est têtu !!! , c'est mieux qu'il continue. À ma connaissance, Rachid Safr est de Mahdia, Mehdi aussi, ainsi que Mr Zybdi. Si Sfar, il faut laisser la jeunesse à la conquête !! .



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 15 أوت 2019 | 14 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:13 16:10 12:31 05:36 04:00
31°
 32° % 38 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
32°-2133°-2235°-2337°-2437°-23
  • Avoirs en devises
    17182,4

  • (15 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19869 DT        1$ =2,85663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 août)   585,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565871054|187424 2676|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires