الوزير الأول في عهد بورقيبة رشيد صفر يدعو مهدي جمعة للانسحاب من سباق الرئاسة ومساندة الزبيدي

Jeudi 15 Août 2019
باب نات - قال الوزير الأول الأسبق في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، رشيد صفر إنه دعا رئيس الحكومة السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة إلى سحب ترشّحه.
ونشر الاربعاء 14 أوت تدوينة قال فيها "لم أشجع ابدا الأخ المهدي جمعة للترشح للرئاسة..بل صارحته ان تكوينه يفيد الوطن في مسؤوليات اخرى و قلت له بصراحة إنه من الأفضل أن ينسحب و يساند السيد عبد الكريم الزبيدي".
ونشر الاربعاء 14 أوت تدوينة قال فيها "لم أشجع ابدا الأخ المهدي جمعة للترشح للرئاسة..بل صارحته ان تكوينه يفيد الوطن في مسؤوليات اخرى و قلت له بصراحة إنه من الأفضل أن ينسحب و يساند السيد عبد الكريم الزبيدي".
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Par:lechef (Tunisia )
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