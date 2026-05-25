JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:15 Tunis

ترمب يوجه مفاوضيه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/687f2949aba045.33718643_logfpmqkjnhei.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 06:17 قراءة: 1 د, 20 ث
      
وكالات - تتواصل التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في ظل مؤشرات متزايدة على إحراز تقدم في مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، مقابل استمرار التصعيد الميداني في لبنان.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران “لم يُستكمل التفاوض بشأنه بعد”، مشيرًا إلى أن المحادثات تسير “بصورة منظمة وبناءة”، وأن أغلب بنود الاتفاق تم التفاوض حولها بالفعل.


وشدد ترامب على أنه لا ينوي التوقيع على “اتفاق سيئ”، مؤكدا أنه طلب من فريقه عدم التسرع في إبرام أي تفاهم، معتبرا أن الوقت يصب في مصلحة واشنطن وأنه “لا مجال للأخطاء”.


وفي السياق ذاته، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب لا تتجه نحو توقيع اتفاق فوري مع إيران، مضيفين أن الرئيس الأمريكي يميل إلى منح المفاوضات مزيدا من الوقت خلال الأيام المقبلة.

كما أوضحت الشبكة الأمريكية أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار العام للتفاهم، وأن نحو 95 بالمائة من بنوده تم الاتفاق عليها، فيما تتواصل حاليا مناقشة الصياغات النهائية.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده مستعدة لتقديم تطمينات للمجتمع الدولي بشأن عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة.

وفي ملف مضيق هرمز، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ناقشت مع الجانب العُماني المبادئ المنظمة لحركة العبور في المضيق، بما يراعي أمن وسيادة الدول المطلة عليه، فيما أكدت سلطنة عمان أن الاجتماعات تناولت حرية الملاحة وفق القانون الدولي.

على الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ترامب جدد دعمه “لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس” في مواجهة التهديدات الإقليمية، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

ميدانيا، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، في وقت أعلن فيه حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329926

babnet

كل الأخبار...

07:15 - رياض دغفوس: تونس أعدت بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس "ايبولا" و"هانتا"
07:11 - انطلاق... الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية اليوم في برازافيل
06:52 - سجناء يسيطرون على سجن في فنزويلا ويشعلون النيران احتجاجا على “التعذيب”
06:36 - بطولة فيتشنزا للتس... معز الشرقي يلاقي السويسري ريمي بيرتولا في الدور السادس عشر اليوم الاثنين
06:23 - واشنطن بوست: الاتفاق بين واشنطن وطهران يدخل مرحلة الصياغة النهائية...
06:17 - ترمب يوجه مفاوضيه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران
أمس 23:18 - منوبة: يوم تلمذي مفتوح للإبداع، والتكنولوجيا، والعمل الإنساني
أمس 23:12 - هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول التضخم المضاربي لأسعار البورصة وصناديق التحوط
أمس 22:41 - ماميلودي صن داونز يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه
أمس 22:19 - الدكتورة أسماء هلال: “باب الله مفتوح دائمًا.. أقبلوا ولا تدبروا”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-18
30°-19
32°-20
30°-21
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No