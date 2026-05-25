ترمب يوجه مفاوضيه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران

تتواصل التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في ظل مؤشرات متزايدة على إحراز تقدم في مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، مقابل استمرار التصعيد الميداني في لبنان.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران “لم يُستكمل التفاوض بشأنه بعد”، مشيرًا إلى أن المحادثات تسير “بصورة منظمة وبناءة”، وأن أغلب بنود الاتفاق تم التفاوض حولها بالفعل.وشدد ترامب على أنه لا ينوي التوقيع على “اتفاق سيئ”، مؤكدا أنه طلب من فريقه عدم التسرع في إبرام أي تفاهم، معتبرا أن الوقت يصب في مصلحة واشنطن وأنه “لا مجال للأخطاء”.وفي السياق ذاته، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب لا تتجه نحو توقيع اتفاق فوري مع إيران، مضيفين أن الرئيس الأمريكي يميل إلى منح المفاوضات مزيدا من الوقت خلال الأيام المقبلة.كما أوضحت الشبكة الأمريكية أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار العام للتفاهم، وأن نحو 95 بالمائة من بنوده تم الاتفاق عليها، فيما تتواصل حاليا مناقشة الصياغات النهائية.من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده مستعدة لتقديم تطمينات للمجتمع الدولي بشأن عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة.وفي ملف مضيق هرمز، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ناقشت مع الجانب العُماني المبادئ المنظمة لحركة العبور في المضيق، بما يراعي أمن وسيادة الدول المطلة عليه، فيما أكدت سلطنة عمان أن الاجتماعات تناولت حرية الملاحة وفق القانون الدولي.على الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ترامب جدد دعمه “لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس” في مواجهة التهديدات الإقليمية، بما في ذلك الساحة اللبنانية.ميدانيا، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، في وقت أعلن فيه حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي.