واشنطن بوست: الاتفاق بين واشنطن وطهران يدخل مرحلة الصياغة النهائية...

دخل الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران حسب وسائل إعلام غربية مرحلة الصياغة النهائية مشروطا بتخلي إيران عن اليورانيوم المخصب مقابل تحرير أصولها، وسط انتظار مصادقة ترامب وخامنئي.وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن "مذكرة التفاهم تتضمن التزاماً من جانب الإيرانيين بعدم امتلاك أسلحة نووية والبودرة النووية، وتحديدا مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب".ويُفترض أنه بعد الموافقة على الاتفاق، سيكون أمام الطرفين شهران لمناقشة الآلية المحددة لتنفيذ هذا الشرط.وأفاد مصدر للصحيفة بأن الولايات المتحدة لا تنوي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة إلا بعد تخلي طهران عن مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب.من جهتها نقلت شبكة"سي إن إن" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن "وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران قد يستغرق بضعة أيام أخرى."وبحسب الشبكة، تعتقد الولايات المتحدة أن طهران وافقت على النقاط الرئيسية للاتفاق، لكن الخلافات حول الصياغة لا تزال قائمة ( في إشارة إلى صياغة بعض النصوص)، مما يتطلب موافقة مطولة في إيران.وسبق أن ذكرت قناة فوكس نيوز أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران قد اكتمل بنسبة 95%، على الرغم من أن المفاوضين ما زالوا يناقشون مضيق هرمز والمخزون النووي الإيراني.وكان الرئيس الأمركي دونالد ترامب أكد خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يوقع اتفاقا نهائيا مع إيران دون إخراج اليورانيوم المخصب.