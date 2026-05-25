JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:15 Tunis

سجناء يسيطرون على سجن في فنزويلا ويشعلون النيران احتجاجا على “التعذيب”

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/venezuelamap.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 06:52 قراءة: 1 د, 53 ث
      
شهد أحد السجون في فنزويلا، أمس الأحد، حالة من التوتر والفوضى بعد سيطرة مئات السجناء على مركز احتجاز بمدينة باريناس، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التعذيب وسوء المعاملة”، مطالبين بإقالة مدير السجن.

وصعد عدد من السجناء إلى أسطح المباني داخل السجن، مرددين هتافات من بينها “لا مزيد من التعذيب”، فيما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان نتيجة إضرام النار في المراتب والأغطية داخل المركز، كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها “SOS” و”إنهم يعذبوننا”.


وفرضت قوات الأمن طوقًا مشددًا حول مركز احتجاز باريناس القضائي، الواقع على بعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة كاراكاس، حيث انتشرت وحدات مسلحة مزودة بالدروع في محيط السجن.


وفي محيط المؤسسة السجنية، تجمع عشرات من أفراد عائلات السجناء وسط حالة من القلق والترقب، حيث أكدت إحدى الأمهات أنها لم تتلق أي أخبار عن ابنها المعتقل منذ الثامن من ماي الجاري، متهمة إدارة السجن بممارسة “الضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء” ضد النزلاء.

من جهته، أفاد المرصد الفنزويلي للسجون بأن السجن يضم حوالي 1200 رجل وأكثر من 100 امرأة، مشيرًا إلى أن السجناء دخلوا في احتجاج مفتوح بسبب ما اعتبروه سوء معاملة متواصلًا منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف المرصد أن السلطات السجنية لم تستجب لمطالب المحتجين، بل استخدمت الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار لتفريقهم، وفق ما أورده في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواجه السلطات الفنزويلية منذ سنوات انتقادات متكررة من منظمات حقوقية بسبب أوضاع السجون، خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ ونقص الغذاء والرعاية الصحية، إضافة إلى اتهامات بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من أحداث دامية شهدتها سجون أخرى في البلاد، من بينها مقتل خمسة أشخاص خلال أعمال شغب بسجن “ياري الثالث” شديد الحراسة في أفريل الماضي.

كما كانت السلطات الفنزويلية قد أطلقت سنة 2023 عمليات أمنية واسعة لاستعادة السيطرة على السجون التي خضعت لسنوات لنفوذ العصابات المسلحة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329927

babnet

كل الأخبار...

07:15 - رياض دغفوس: تونس أعدت بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس "ايبولا" و"هانتا"
07:11 - انطلاق... الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية اليوم في برازافيل
06:52 - سجناء يسيطرون على سجن في فنزويلا ويشعلون النيران احتجاجا على “التعذيب”
06:36 - بطولة فيتشنزا للتس... معز الشرقي يلاقي السويسري ريمي بيرتولا في الدور السادس عشر اليوم الاثنين
06:23 - واشنطن بوست: الاتفاق بين واشنطن وطهران يدخل مرحلة الصياغة النهائية...
06:17 - ترمب يوجه مفاوضيه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع طهران
أمس 23:18 - منوبة: يوم تلمذي مفتوح للإبداع، والتكنولوجيا، والعمل الإنساني
أمس 23:12 - هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول التضخم المضاربي لأسعار البورصة وصناديق التحوط
أمس 22:41 - ماميلودي صن داونز يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه
أمس 22:19 - الدكتورة أسماء هلال: “باب الله مفتوح دائمًا.. أقبلوا ولا تدبروا”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-18
30°-19
32°-20
30°-21
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No