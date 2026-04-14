بيان أمريكي إسرائيلي لبناني: اتفقت الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم التوافق عليهما

موقف لبنان: سيادة كاملة ووقف فوري لإطلاق النار





الدور الأمريكي: رعاية المفاوضات وربطها بإعادة الإعمار



إسرائيل: التركيز على “حزب الله”



اتفاق مبدئي على مواصلة الحوار



تصعيد ميداني موازٍ



مواقف لبنانية متباينة



صدر مساء الثلاثاء بيان مشترك أمريكي–إسرائيلي–لبناني، في ختام أول لقاء مباشر على المستوى الرسمي بين أطراف لبنانية وإسرائيلية، انعقد في العاصمة الأمريكية، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لإطلاق مسار تفاوضي جديد.أكد الجانب اللبناني خلال اللقاء على، مشددًا علىكما دعا إلىواتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة، إضافة إلىوالتخفيف من تداعيات النزاع المستمر.وفي هذا السياق، أوضحت السفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة معوض، أن الاجتماع كان “تمهيديًا وإيجابيًا”، مؤكدة التمسك بالثوابت اللبنانية، ومعلنة أنمن جانبها، شددت الولايات المتحدة على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم، مؤكدة أن المفاوضات قد تمهد الطريق أمامكما جدّدت واشنطن تأكيدها على، معتبرة أن التقدم في المسار التفاوضي يمر عبر معالجة التحديات الأمنية القائمة.اعتبر الجانب الإسرائيلي أن العقبة الأساسية أمام أي تقدم تكمن في، وهو ما كرره الرئيس الأمريكي Donald Trump الذي عبّر عن أمله في نجاح الجهود الجارية، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل علىكما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن الخلافات مع لبنان محدودة، وأن الإشكال الرئيسي يتمثل في دور الحزب.اتفقت الأطراف المشاركة علىفي وقت ومكان يتم التوافق عليهما لاحقًا، في خطوة أولى نحو مسار تفاوضي قد يفضي إلى تهدئة أوسع.يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل، حيث شهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية مكثفة، مقابل هجمات نفذها حزب الله على شمال إسرائيل، ما يعكس تعقيد المشهد بين المسارين العسكري والسياسي.في المقابل، عبّر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن يشكل اللقاء بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين، فيما شدد نائب رئيس الحكومة على ضرورةأما حزب الله، فقد جدّد رفضه لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، معتبرًا هذا المسار “غير مجدٍ”، ومشددًا على ضرورة وجودقبل أي تحول في الموقف الرسمي.