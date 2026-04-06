استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة

حذّر ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر من تفاقم الوضع بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبراً أن غياب رؤية استراتيجية واضحة قد يدفع نحو مزيد من التعقيد في المرحلة المقبلة.وأوضح ريتر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعترف، وفق تقديره، بارتكاب خطأ في قرار شن عمليات عسكرية في المنطقة، وهو ما قد ينعكس سلباً على مسار الأزمة.وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لا تملك حلاً عملياً للأزمة، خاصة في منطقة مضيق هرمز، مؤكداً أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور في ظل تعقّد المعطيات الميدانية.وأضاف أن إيران باتت تمتلك، وفق تقديره، زمام المبادرة في هذا الصراع، في ظل توازنات عسكرية جديدة على الأرض.وانتقد ريتر طريقة تعاطي واشنطن مع التطورات، معتبراً أن التحركات الحالية لا تستند إلى قراءة دقيقة للواقع العسكري، بل تحركها اعتبارات سياسية بالأساس.كما حذّر من تداعيات أي تدخل بري محتمل، مشيراً إلى أن غياب التخطيط المحكم قد يؤدي إلى نتائج كارثية على القوات المشاركة.وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد عسكري متواصل منذ أواخر فيفري، حيث شهدت المنطقة تبادلاً للهجمات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط تقارير عن استهداف منشآت ومواقع عسكرية في عدة مناطق.ويعكس هذا الوضع حالة من التوتر المتصاعد، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة أو حلول دبلوماسية للأزمة.