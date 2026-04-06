Babnet   Latest update 08:35 Tunis

استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d35f446f4057.20394753_qlegpnojikhmf.jpg>
صورة تعبيرية / Ssgt. Joshua Joyner/U.S Army
Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 08:16
      
حذّر ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر من تفاقم الوضع بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبراً أن غياب رؤية استراتيجية واضحة قد يدفع نحو مزيد من التعقيد في المرحلة المقبلة.
وأوضح ريتر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعترف، وفق تقديره، بارتكاب خطأ في قرار شن عمليات عسكرية في المنطقة، وهو ما قد ينعكس سلباً على مسار الأزمة.
وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لا تملك حلاً عملياً للأزمة، خاصة في منطقة مضيق هرمز، مؤكداً أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور في ظل تعقّد المعطيات الميدانية.

وأضاف أن إيران باتت تمتلك، وفق تقديره، زمام المبادرة في هذا الصراع، في ظل توازنات عسكرية جديدة على الأرض.

وانتقد ريتر طريقة تعاطي واشنطن مع التطورات، معتبراً أن التحركات الحالية لا تستند إلى قراءة دقيقة للواقع العسكري، بل تحركها اعتبارات سياسية بالأساس.

كما حذّر من تداعيات أي تدخل بري محتمل، مشيراً إلى أن غياب التخطيط المحكم قد يؤدي إلى نتائج كارثية على القوات المشاركة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد عسكري متواصل منذ أواخر فيفري، حيث شهدت المنطقة تبادلاً للهجمات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط تقارير عن استهداف منشآت ومواقع عسكرية في عدة مناطق.

ويعكس هذا الوضع حالة من التوتر المتصاعد، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة أو حلول دبلوماسية للأزمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326912

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
27°-12
27°-13
27°-13
26°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>