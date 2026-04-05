Babnet   Latest update 23:13 Tunis

عراقجي يرد على تهديدات ترامب الجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d2b2c6bd2d65.42874136_ponfigkjeqmhl.jpg>
Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 20:05
      
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تهديدات الولايات المتحدة بمهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية تشكل "اعترافا واضحا بارتكاب جرائم حرب" من جانب واشنطن.

وجاء في بيان منشور في قناة وزارة الخارجية الإيرانية على "تلغرام": "أشار وزير الخارجية الإيراني، خلال حديثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في معرض ذكره أيضا تهديدات الولايات المتحدة بمهاجمة المنشآت الطاقة الإيرانية، إلى أن هذه التصريحات تعتبر اعترافا واضحا بارتكاب جرائم حرب".

أخبار ذات صلة:
ترامب لإيران: "افتحوا المضيق أيها المجانين"..وإلا فستعيشون في الجحيم...

وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة، منذ بدء العمليات العسكرية، كانت تشن ضربات على البنية التحتية الصناعية والطاقوية والتعليمية والطبية والنووية الإيرانية، داعيا مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الهجمات الأمريكية على المنشآت الإيرانية فورا.


يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السابع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتوقف شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بقصف محطات الطاقة والجسور إذا لم تفتح المضيق، وسط تحذيرات إيرانية من أن أي هجوم على البنية التحتية سيواجه برد قاس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326899

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
27°-12
27°-13
26°-14
26°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/04)     2153,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/04)   28258 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>