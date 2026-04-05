عراقجي يرد على تهديدات ترامب الجديدة

وجاء في بيان منشور في قناة وزارة الخارجية الإيرانية على "تلغرام": "أشار وزير الخارجية الإيراني، خلال حديثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في معرض ذكره أيضا تهديدات الولايات المتحدة بمهاجمة المنشآت الطاقة الإيرانية، إلى أن هذه التصريحات تعتبر اعترافا واضحا بارتكاب جرائم حرب".وأشار عراقجي إلى أن الولايات المتحدة، منذ بدء العمليات العسكرية، كانت تشن ضربات على البنية التحتية الصناعية والطاقوية والتعليمية والطبية والنووية الإيرانية، داعيا مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الهجمات الأمريكية على المنشآت الإيرانية فورا.يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السابع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتوقف شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بقصف محطات الطاقة والجسور إذا لم تفتح المضيق، وسط تحذيرات إيرانية من أن أي هجوم على البنية التحتية سيواجه برد قاس.