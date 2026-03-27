مصر تقسو على السعودية برباعية نظيفة في مباراة ودية
حقق منتخب مصر فوزا عريضا على مضيفه منتخب السعودية بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في مباراة دولية ودية احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وافتتح منتخب “الفراعنة” التسجيل مبكرا عبر إسلام عيسى في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز محمود حسن تريزيجيه النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 16، ثم أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصري بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري سيطرته، حيث اختتم عمر مرموش الرباعية في الدقيقة 57، مؤكدا التفوق الواضح للضيوف على مدار اللقاء.
ويخوض المنتخب المصري مباراة ودية أخرى أمام منتخب إسبانيا يوم 31 مارس، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب صربيا في اليوم ذاته.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في مونديال 2026 ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب إيران، في حين يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع منتخب إسبانيا ومنتخب أوروغواي ومنتخب الرأس الأخضر.
الهدف الثاني لمنتخب مصر— stc tv sports (@stctvsports) March 27, 2026
السعودية 0 ⃣ – 2 ⃣ مصر#السعودية_مصر pic.twitter.com/yAwGyOP1ig
الهدف الأول لمنتخب مصر— stc tv sports (@stctvsports) March 27, 2026
السعودية 0 ⃣ – 1 ⃣ مصر#السعودية_مصر pic.twitter.com/2mEyMsV7wh
الهدف الثالث لمنتخب مصر— stc tv sports (@stctvsports) March 27, 2026
السعودية 0 ⃣ – 3 ⃣ مصر#السعودية_مصر pic.twitter.com/F0hnxzwdUL
عمر مرموش يسجل الهدف الرابع— stc tv sports (@stctvsports) March 27, 2026
السعودية 0 ⃣ – 4 ⃣ مصر#السعودية_مصر pic.twitter.com/hqJKy01jmC
