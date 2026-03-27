إصابة أكثر من 300 جندي أمريكي في الحرب مع إيران
أفاد مسؤول أمريكي لشبكة ABC News بأن عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران بلغ 303 عسكريين، مع اقتراب الصراع من إتمام شهره الأول.
تفاصيل الإصاباتأوضح المصدر أن:
* 273 جنديا عادوا إلى الخدمة بعد تلقي العلاج
* 10 جنود أصيبوا بجروح خطيرة
* بقية الإصابات وُصفت بالمتوسطة
وأشار إلى أن غالبية الإصابات تتمثل في إصابات دماغية رضّية، وهي من أخطر تداعيات الانفجارات، لما قد تسببه من:
* اضطرابات في الذاكرة
* صداع مزمن
* إرهاق ومشاكل إدراكية
وترتبط هذه الإصابات أساسا بهجمات الطائرات المسيّرة والذخائر المتفجرة التي تضع الجنود في نطاق الانفجار.
خسائر بشرية ومعطيات إضافيةفي سياق متصل:
* قُتل 13 جنديا أمريكيا منذ بداية العمليات
* من بينهم 6 عسكريين لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة عسكرية في العراق
* و7 آخرون خلال العمليات العسكرية ضد إيران
كما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بإصابة أكثر من 5 آلاف شخص داخل إسرائيل منذ اندلاع المواجهات.
مخاطر صحية طويلة المدىوفق بيانات وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية، فإن المصابين بإصابات دماغية رضّية يواجهون خطرا مضاعفا للإصابة بالاكتئاب والانتحار مقارنة بغيرهم، ما يطرح تحديات إضافية على مستوى الرعاية الصحية والنفسية.
تأتي هذه المعطيات في وقت دخلت فيه الحرب يومها الـ28، وسط تصعيد أمريكي متواصل وتحذيرات من توسيع نطاق العمليات في حال عدم التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة.
