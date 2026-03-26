أردوغان: حكومة نتنياهو لا تكتفي باستهداف جارتنا إيران بل تنفذ أيضا خططها لاحتلال لبنان

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 14:54
      
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لا تكتفي باستهداف إيران، بل تمضي أيضا في تنفيذ خططها لاحتلال لبنان خطوة بخطوة”.

وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، أن الحرب على إيران “لا تزال تخنق المنطقة برائحة الدم والبارود”، معتبرا أن الأطفال الأبرياء باتوا “أهدافا للصواريخ أثناء وجودهم في مدارسهم”.


وشدد الرئيس التركي على أن بلاده “لا تميز بين الإخوة والجيران، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة شعوب المنطقة”، مؤكدا أن الشرق الأوسط يعيش “واحدة من أكثر فتراته إيلاما في القرن الأخير”.


كما حذر من أن ما وصفه بـ“شبكة إبادة يغمرها الحقد” تدفع المنطقة نحو كارثة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وفق تقديره، لا تكتفي بالتصعيد ضد إيران بل تواصل توسيع عملياتها نحو لبنان.
