Babnet   Latest update 22:55 Tunis

ترامب يعلن تدمير 10 زوارق إيرانية مخصصة لزرع الألغام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b08c6adf3e60.62356035_fgkliehoqpnmj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 22:24 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية دمرت عشرة زوارق أو سفن إيرانية مخصصة لزرع الألغام خلال الساعات الأخيرة، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.
أخبار ذات صلة:
اتهامات لإيران بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز... وترامب يلوّح بتداعيات عسكرية...

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال":

"في الساعات القليلة الماضية، ضربنا ودمرنا بالكامل 10 زوارق أو سفن غير نشطة لزرع الألغام."

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشن فيه إيران ضربات على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وعلى أهداف داخل إسرائيل، ردا على الحرب التي اندلعت في 28 فيفري.


وبحسب المعطيات المتداولة، شهد اليوم الأول من النزاع قصف مدرسة للبنات في جنوب إيران، كما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي. وقدّر الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة عدد الضحايا الإجمالي بأكثر من 1300 شخص.

من جهتها، بررت الولايات المتحدة وإسرائيل العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية على خلفية ما وصفته بالتهديدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في حين تشير تصريحات المسؤولين في البلدين إلى رغبة في تغيير السلطة في طهران.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325170

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-10
20°-9
18°-9
19°-8
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>