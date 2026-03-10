ترامب يعلن تدمير 10 زوارق إيرانية مخصصة لزرع الألغام
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية دمرت عشرة زوارق أو سفن إيرانية مخصصة لزرع الألغام خلال الساعات الأخيرة، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال":
"في الساعات القليلة الماضية، ضربنا ودمرنا بالكامل 10 زوارق أو سفن غير نشطة لزرع الألغام."
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشن فيه إيران ضربات على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وعلى أهداف داخل إسرائيل، ردا على الحرب التي اندلعت في 28 فيفري.
وبحسب المعطيات المتداولة، شهد اليوم الأول من النزاع قصف مدرسة للبنات في جنوب إيران، كما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي. وقدّر الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة عدد الضحايا الإجمالي بأكثر من 1300 شخص.
من جهتها، بررت الولايات المتحدة وإسرائيل العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية على خلفية ما وصفته بالتهديدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في حين تشير تصريحات المسؤولين في البلدين إلى رغبة في تغيير السلطة في طهران.
U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026
