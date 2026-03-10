ترامب يعلن تدمير 10 زوارق إيرانية مخصصة لزرع الألغام

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

أعلن الرئيس الأمريكيأن القوات الأمريكيةخلال الساعات الأخيرة، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.وكتب ترامب عبر منصتهويأتي هذا الإعلان في وقت تشن فيه إيران، ردا على الحرب التي اندلعت فيوبحسب المعطيات المتداولة، شهد اليوم الأول من النزاع، كما أسفر عن. وقدّر الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدةمن جهتها، بررتالعملية العسكرية بأنهاعلى خلفية ما وصفته بالتهديدات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في حين تشير تصريحات المسؤولين في البلدين إلى