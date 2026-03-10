Babnet   Latest update 22:55 Tunis

اتهامات لإيران بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز… وترامب يلوّح بتداعيات عسكرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b08a669c6af2.39182974_ieqkfngljopmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 22:16 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أفادت شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأمريكية بأن أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة رصدت مؤشرات على أن إيران تتخذ خطوات لنشر ألغام بحرية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
أخبار ذات صلة:
ترامب يعلن تدمير 10 زوارق إيرانية مخصصة لزرع الألغام...

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، إن القوات الأمريكية استهدفت سفنًا إيرانية مخصصة لزرع الألغام في المنطقة.


وأضاف كين في تصريح للصحفيين أن الولايات المتحدة أغرقت أو دمرت أكثر من 50 سفينة حربية خلال الأيام العشرة الأولى من الحملة العسكرية ضد إيران.


وفي وقت لاحق، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب عسكرية خطيرة في حال قامت بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، بعدما لوّحت طهران بمنع مرور صادرات النفط عبر المضيق طالما استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عليها.

وقال ترامب: "لم تردنا أي تقارير تؤكد قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز، لكن إذا حدث ذلك فإننا نطالب بإزالتها".

وأضاف في منشور عبر منصته "تروث سوشال":
"إذا وُضعت ألغام لأي سبب ولم تتم إزالتها على الفور، فستكون التداعيات العسكرية على إيران على مستوى غير مسبوق".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325169

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-10
20°-9
18°-9
19°-8
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>