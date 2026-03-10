اتهامات لإيران بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز… وترامب يلوّح بتداعيات عسكرية
أفادت شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأمريكية بأن أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة رصدت مؤشرات على أن إيران تتخذ خطوات لنشر ألغام بحرية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، إن القوات الأمريكية استهدفت سفنًا إيرانية مخصصة لزرع الألغام في المنطقة.
وأضاف كين في تصريح للصحفيين أن الولايات المتحدة أغرقت أو دمرت أكثر من 50 سفينة حربية خلال الأيام العشرة الأولى من الحملة العسكرية ضد إيران.
وفي وقت لاحق، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب عسكرية خطيرة في حال قامت بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، بعدما لوّحت طهران بمنع مرور صادرات النفط عبر المضيق طالما استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عليها.
وقال ترامب: "لم تردنا أي تقارير تؤكد قيام إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز، لكن إذا حدث ذلك فإننا نطالب بإزالتها".
وأضاف في منشور عبر منصته "تروث سوشال":
"إذا وُضعت ألغام لأي سبب ولم تتم إزالتها على الفور، فستكون التداعيات العسكرية على إيران على مستوى غير مسبوق".
