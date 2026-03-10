اتهامات لإيران بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز… وترامب يلوّح بتداعيات عسكرية

أفادت شبكةالأمريكية بأن أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة رصدت، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، الجنرال، إن القوات الأمريكيةفي المنطقة.وأضاف كين في تصريح للصحفيين أن الولايات المتحدةوفي وقت لاحق، هدّد الرئيس الأمريكيإيران بعواقب عسكرية خطيرة في حال قامت بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، بعدما لوّحت طهرانوقال ترامب:وأضاف في منشور عبر منصته