"نيويورك تايمز" تكذب تصريحات ترامب حول امتلاك طهران لصواريخ "توماهوك"

الدول المالكة لصواريخ "توماهوك"



صعوبة استخدام الصاروخ



صواريخ كروز إيرانية مختلفة



كذّبت صحيفةالتصريحات التي تحدثت عن امتلاك إيران لصواريخ، ووصفتها بأنهاوأوضحت الصحيفة أن، ما يجعل وصولها إلى إيران أمرا غير ممكن دون علم واشنطن.وجاء في تقرير الصحيفة:"في الواقع، لا تمتلك إيران صواريخ توماهوك. فأي دولة باعت لها الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ يجب أن تحصل على إذن من وزارة الخارجية قبل نقلها إلى طرف ثالث، مثل إيران".ووفقا للتقرير، فإن صواريخلا تمتلكها حاليا سوى:في حين أنوقعتا فقط اتفاقيات لشراء هذه الصواريخ ولم تستلماها بعد.وأكدت الصحيفة أنه، فإن استخدامه سيكون، لأن تشغيله يتطلب:وأشار التقرير إلى أن إيران طورت بالفعلمخصصة لاستهداف الأهداف البرية، لكنهامن حيث التصميم والشكل الخارجي والتكنولوجيا المستخدمة.وكانقد صرح، ردا على سؤال للصحفيين، بأن، مشيرا إلى أن دولا أخرى تمتلك أيضا أسلحة مشابهة اشترتها من الولايات المتحدة.