"نيويورك تايمز" تكذب تصريحات ترامب حول امتلاك طهران لصواريخ "توماهوك"
كذّبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التصريحات التي تحدثت عن امتلاك إيران لصواريخ "توماهوك"، ووصفتها بأنها غير دقيقة.
وأوضحت الصحيفة أن نقل هذه الصواريخ من دول ثالثة يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الخارجية الأمريكية، ما يجعل وصولها إلى إيران أمرا غير ممكن دون علم واشنطن.
وجاء في تقرير الصحيفة:
"في الواقع، لا تمتلك إيران صواريخ توماهوك. فأي دولة باعت لها الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ يجب أن تحصل على إذن من وزارة الخارجية قبل نقلها إلى طرف ثالث، مثل إيران".
الدول المالكة لصواريخ "توماهوك"ووفقا للتقرير، فإن صواريخ "توماهوك" لا تمتلكها حاليا سوى:
* الولايات المتحدة
* المملكة المتحدة
* أستراليا
في حين أن اليابان وهولندا وقعتا فقط اتفاقيات لشراء هذه الصواريخ ولم تستلماها بعد.
صعوبة استخدام الصاروخوأكدت الصحيفة أنه حتى في حال حصول إيران على صاروخ من هذا النوع بطريقة ما، فإن استخدامه سيكون صعبا للغاية، لأن تشغيله يتطلب:
* معدات متخصصة
* منصات إطلاق متوافقة
* أنظمة برمجة دقيقة لمسار الصاروخ
صواريخ كروز إيرانية مختلفةوأشار التقرير إلى أن إيران طورت بالفعل صواريخ كروز محلية الصنع مخصصة لاستهداف الأهداف البرية، لكنها تختلف بشكل واضح عن صواريخ "توماهوك" من حيث التصميم والشكل الخارجي والتكنولوجيا المستخدمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، ردا على سؤال للصحفيين، بأن إيران تمتلك صواريخ "توماهوك"، مشيرا إلى أن دولا أخرى تمتلك أيضا أسلحة مشابهة اشترتها من الولايات المتحدة.
