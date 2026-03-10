ترامب: قضينا على القدرات النووية لإيران
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بأن الولايات المتحدة تمكنت من القضاء تماما على القدرات النووية الإيرانية، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحقيق ما وصفه بـ"الهزيمة الكاملة للعدو".
وقال ترامب في خطاب متلفز إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في إيران حالت دون امتلاك طهران سلاحا نوويا خلال أسبوعين، مضيفا: "لن نتوقف حتى يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو".
كما اعتبر أن البحرية الإيرانية انتهت تقريبا، قائلا إن معظم سفنها "أصبحت في قاع البحر".
ووصف ترامب اسم العملية العسكرية بـ "عملية الغضب الملحمي"، معتبرا أنه "اسم رائع"، مضيفا أن القوات الأمريكية دمرت المسيرات الإيرانية وقدراتها الصاروخية والبحرية.
وختم قائلا: "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل، لكننا لم نحقق انتصارات كافية بعد".
وتأتي هذه التصريحات عقب بدء الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري عملية عسكرية استهدفت مدنا إيرانية رئيسية، من بينها طهران، حيث برر البيت الأبيض الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية قال إنها تنطلق من إيران.
ترامب: إيران قد تمتلك صواريخ "توماهوك"وفي تصريح آخر، قال ترامب إن إيران تمتلك صواريخ كروز من نوع "توماهوك" الأميركية، وذلك ردا على سؤال بشأن ضربة استهدفت مدرسة للبنات وأسفرت عن مقتل 165 شخصا.
وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الضربة، أوضح أن صاروخ توماهوك الذي تصنعه شركة رايثيون يباع لعدة دول، مضيفا أن إيران "قد تمتلك أيضا بعض هذه الصواريخ".
وقال: "سواء كانت إيران أو أي جهة أخرى، صاروخ توماهوك أمر عام جدا".
غير أنه أقر بعدم امتلاكه معلومات مؤكدة حول الأمر، مضيفا: "ببساطة لا أعرف ما يكفي عن الموضوع".
وأشار إلى أنه مستعد لتقبل ما قد تكشفه التقارير لاحقا بشأن الجهة المسؤولة عن الضربة.
