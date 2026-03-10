Babnet   Latest update 07:10 Tunis

ترامب: قضينا على القدرات النووية لإيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69afab0223c9e1.25107990_npjofglqehimk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 06:05 قراءة: 1 د, 16 ث
      
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بأن الولايات المتحدة تمكنت من القضاء تماما على القدرات النووية الإيرانية، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحقيق ما وصفه بـ"الهزيمة الكاملة للعدو".

وقال ترامب في خطاب متلفز إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في إيران حالت دون امتلاك طهران سلاحا نوويا خلال أسبوعين، مضيفا: "لن نتوقف حتى يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو".


كما اعتبر أن البحرية الإيرانية انتهت تقريبا، قائلا إن معظم سفنها "أصبحت في قاع البحر".


ووصف ترامب اسم العملية العسكرية بـ "عملية الغضب الملحمي"، معتبرا أنه "اسم رائع"، مضيفا أن القوات الأمريكية دمرت المسيرات الإيرانية وقدراتها الصاروخية والبحرية.

وختم قائلا: "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل، لكننا لم نحقق انتصارات كافية بعد".

وتأتي هذه التصريحات عقب بدء الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري عملية عسكرية استهدفت مدنا إيرانية رئيسية، من بينها طهران، حيث برر البيت الأبيض الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية قال إنها تنطلق من إيران.

ترامب: إيران قد تمتلك صواريخ "توماهوك"

وفي تصريح آخر، قال ترامب إن إيران تمتلك صواريخ كروز من نوع "توماهوك" الأميركية، وذلك ردا على سؤال بشأن ضربة استهدفت مدرسة للبنات وأسفرت عن مقتل 165 شخصا.

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الضربة، أوضح أن صاروخ توماهوك الذي تصنعه شركة رايثيون يباع لعدة دول، مضيفا أن إيران "قد تمتلك أيضا بعض هذه الصواريخ".

وقال: "سواء كانت إيران أو أي جهة أخرى، صاروخ توماهوك أمر عام جدا".

غير أنه أقر بعدم امتلاكه معلومات مؤكدة حول الأمر، مضيفا: "ببساطة لا أعرف ما يكفي عن الموضوع".

وأشار إلى أنه مستعد لتقبل ما قد تكشفه التقارير لاحقا بشأن الجهة المسؤولة عن الضربة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325102

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-10
20°-10
18°-10
20°-8
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>