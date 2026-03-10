ترامب: قضينا على القدرات النووية لإيران

ترامب: إيران قد تمتلك صواريخ "توماهوك"



صرح الرئيس الأمريكي، الاثنين، بأن الولايات المتحدة تمكنت من، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحقيق ما وصفه بـ"الهزيمة الكاملة للعدو".وقال ترامب فيإن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في إيران حالت دون امتلاك طهران، مضيفا: "لن نتوقف حتى يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو".كما اعتبر أن، قائلا إن معظم سفنها "أصبحت في قاع البحر".ووصف ترامب اسم العملية العسكرية بـ، معتبرا أنه "اسم رائع"، مضيفا أن القوات الأمريكيةوختم قائلا: "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل، لكننا لم نحقق انتصارات كافية بعد".وتأتي هذه التصريحات عقب بدءفيعملية عسكرية استهدفت مدنا إيرانية رئيسية، من بينها، حيث برر البيت الأبيض الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية قال إنها تنطلق من إيران.وفي تصريح آخر، قال ترامب إن، وذلك ردا على سؤال بشأن ضربة استهدفتوأسفرت عن مقتلوعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الضربة، أوضح أن صاروخالذي تصنعه شركةيباع لعدة دول، مضيفا أن إيران "قد تمتلك أيضا بعض هذه الصواريخ".وقال: "سواء كانت إيران أو أي جهة أخرى، صاروخ توماهوك أمر عام جدا".غير أنه أقر بعدم امتلاكه معلومات مؤكدة حول الأمر، مضيفا: "ببساطة لا أعرف ما يكفي عن الموضوع".وأشار إلى أنه مستعد لتقبل ما قد تكشفه التقارير لاحقا بشأن الجهة المسؤولة عن الضربة.