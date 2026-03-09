أسعار النفط تقترب من 120 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، حيث اقترب سعر، المعيار العالمي، من، مسجلاً أعلى مستوى له منذ، في ظل مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبرنتيجة تصاعد التوترات في منطقة الخليج.ووفق بيانات التداول، بلغ سعر، بزيادة تقاربمقارنة بسعر الإغلاق السابق، بعد أن تجاوز في وقت سابقويرى مراقبون أن، في ظل توجه عدد من دول الشرق الأوسط إلى، على خلفية التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.وفي ظل هذا التصعيد، شهدت، مع شروع شركات التأمين فيللسفن، بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.ويعدأحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحوالقادمة من دول الخليج.