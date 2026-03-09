Babnet   Latest update 06:43 Tunis

أسعار النفط تقترب من 120 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ae59d864d6c4.04879382_pnfkigljqoemh.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 06:25
      
ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، حيث اقترب سعر خام برنت، المعيار العالمي، من حاجز 120 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ جويلية 2022، في ظل مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز نتيجة تصاعد التوترات في منطقة الخليج.

ووفق بيانات التداول، بلغ سعر خام برنت عند الساعة 02:24 فجراً بتوقيت غرينتش نحو 116.58 دولاراً للبرميل، بزيادة تقارب 25 بالمائة مقارنة بسعر الإغلاق السابق، بعد أن تجاوز في وقت سابق 118 دولاراً للبرميل.


ويرى مراقبون أن قطاع النفط العالمي يواجه إحدى أخطر الأزمات، في ظل توجه عدد من دول الشرق الأوسط إلى خفض الإنتاج أو إغلاق بعض الحقول النفطية، على خلفية التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.


وفي ظل هذا التصعيد، شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز تباطؤاً كبيراً، مع شروع شركات التأمين في رفع أقساط التأمين ومراجعة التغطيات التأمينية للسفن، بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمائة من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال القادمة من دول الخليج.
