حرب الشرق الأوسط تعيد رسم خريطة الطاقة.. الجزائر تكسب 18 بالمائة إضافية من صادرات النفط

أفادتبأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، إلى جانب، قد تفتح فرصًا اقتصادية مهمة أمامفي أسواق الطاقة العالمية.وأوضحت المنظمة في افتتاحية لها أن إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو، من شأنه، بما يمنح الدول الإفريقية غير المتأثرة بالتوترات الإقليمية فرصة لتعزيز حضورها في السوق الدولية.وبحسب تقديرات المنظمة، يمكن أن تحقق الجزائر عدداً من المكاسب الاقتصادية في ظل هذه التطورات، من أبرزها:، المتوقع تشغيله سنةوأشارت المنظمة إلى أن الفوائض المالية المتوقعة خلال الفترة، والتي قد تصل إلى، يمكن توجيهها إلى تعزيز قطاع الطاقة في القارة، عبر مشاريع تشمل:في مجالات البتروكيماويات والأسمدة.في قطاعات الطاقة والصناعة.وتقنياتودعت المنظمة إلىمن أجل دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.كما أشارت إلى أنلتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن منطقة الخليج، خاصة