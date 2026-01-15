Babnet   Latest update 07:49 Tunis

الخارجية الأمريكية تعلن مراجعة شاملة لـ55 مليون تأشيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69687bfd5695e3.85423603_hkefiqmgolnjp.jpg width=100 align=left border=0>
مهاجرون غير شرعيين يعبرون الحدود الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن - 2023. / منصة إكس
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 06:50 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق حملة مراجعة وتدقيق واسعة النطاق تطال حاملي التأشيرات الأمريكية، والذين يبلغ عددهم نحو 55 مليون شخص.

وأكدت الوزارة أن أي تأشيرة تُكتشف فيها مخالفة قانونية سيتم إلغاؤها فورا.

أخبار ذات صلة:
الولايات المتحدة تُعلّق طلبات منح تأشيرة الهجرة ل 75 دولة
الولايات المتحدة تُعلّق طلبات منح تأشيرة الهجرة ل 75 دولة ...

وقال يان بيتسون، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية تعتبر التأشيرة "امتيازا وليس حقا"، مشيرا إلى أن الوزارة ألغت خلال عام 2025 قرابة 100 ألف تأشيرة، بزيادة بلغت 60 ألف تأشيرة مقارنة بعام 2024.


ومن بين التأشيرات الملغاة، تم سحب 8 آلاف تأشيرة طالب، بالإضافة إلى 2500 تأشيرة عمل من الفئة H-1B المخصصة للعمال ذوي المهارات المتخصصة.

وأضاف بيتسون في رسالة فيديو نشرتها الوزارة: "هناك حاليا 55 مليون شخص يحملون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وتخضع ملفاتهم لمراجعة مستمرة. إذا ارتكبت أي مخالفة قانونية، فسيتم إلغاء تأشيرتك دون تأخير."

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الهجرة الصارمة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور توليه منصبه في 20 جانفي 2025. فقد تعهّد ترامب في خطابه الأول بعد أدائه اليمين الدستورية بـ"وقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين فورا" و"بدء عمليات ترحيل جماعية لملايين الأجانب الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني"، كما أعلن فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321926

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:06
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
6° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-6
18°-11
17°-12
16°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026