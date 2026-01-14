منها دول عربية.. فوكس نيوز: الولايات المتحدة تُجمِّد تأشيرات 75 دولة

أفادت فوكس نيوز، الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت إجراءات معالجة التأشيرات لفائدة 75 دولة، من بينها دول عربية، وذلك في إطار مساعٍ للحدّ من تدفّق الزوّار القادمين من هذه الدول.



وذكرت القناة أنها اطّلعت على مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية، توجّه المسؤولين القنصليين إلى رفض منح التأشيرات وفقًا للقانون المعمول به حاليًا، إلى حين إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.



وبحسب التقرير، تشمل القائمة عددًا من الدول، من بينها:، إضافة إلى دول أخرى.وأشار التقرير إلى أن، وسيستمر، إلى حين استكمال وزارة الخارجية مراجعة آلياتوأوضحت فوكس نيوز أن القرار يوجّه موظفي القنصليات إلىللمتقدّمين الذين يُعتقد أنهم قد، مع مراعاة جملة من العوامل، من بينها:* الحالة الصحية،* العمر،* مستوى إتقان اللغة الإنجليزية،* الوضع المالي،* والحاجة المحتملة إلىوأضاف التقرير أن بعض الطلبات قد تُرفض، خصوصًا لفئاتأو من لديهم، إضافة إلى من سبق لهمأو الإقامة فيونقلت القناة عن، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله في بيان إن الوزارة ستستخدملاعتبار بعض المهاجرين المحتملينإذا تبيّن أنهم قد يشكّلونأو يستفيدون من المزايا الاجتماعية.وأشار التقرير إلى أنمن هذه الدول يندرج ضمن جهود تهدف إلىقد يعتمدون على، إلى حين استكمال التقييم الشامل للإجراءات المعتمدة.