منها دول عربية.. فوكس نيوز: الولايات المتحدة تُجمِّد تأشيرات 75 دولة

Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 17:19
      
أفادت فوكس نيوز، الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت إجراءات معالجة التأشيرات لفائدة 75 دولة، من بينها دول عربية، وذلك في إطار مساعٍ للحدّ من تدفّق الزوّار القادمين من هذه الدول.

وذكرت القناة أنها اطّلعت على مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية، توجّه المسؤولين القنصليين إلى رفض منح التأشيرات وفقًا للقانون المعمول به حاليًا، إلى حين إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.



وبحسب التقرير، تشمل القائمة عددًا من الدول، من بينها:

مصر، الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، نيجيريا، تايلاند، اليمن، إضافة إلى دول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن التوقّف سيبدأ في 21 جانفي، وسيستمر إلى أجل غير مسمّى، إلى حين استكمال وزارة الخارجية مراجعة آليات معالجة التأشيرات والهجرة.



وأوضحت فوكس نيوز أن القرار يوجّه موظفي القنصليات إلى رفض طلبات التأشيرة للمتقدّمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون على المساعدات العامة، مع مراعاة جملة من العوامل، من بينها:

* الحالة الصحية،
* العمر،
* مستوى إتقان اللغة الإنجليزية،
* الوضع المالي،
* والحاجة المحتملة إلى رعاية طبية طويلة الأجل.

وأضاف التقرير أن بعض الطلبات قد تُرفض، خصوصًا لفئات كبار السن أو من لديهم مشكلات صحية، إضافة إلى من سبق لهم الاستفادة من مساعدات نقدية حكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية.

ونقلت القناة عن تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله في بيان إن الوزارة ستستخدم صلاحياتها القانونية القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار بعض المهاجرين المحتملين غير مؤهّلين إذا تبيّن أنهم قد يشكّلون عبئًا على الولايات المتحدة أو يستفيدون من المزايا الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن تعليق الهجرة من هذه الدول يندرج ضمن جهود تهدف إلى منع دخول رعايا أجانب قد يعتمدون على الرعاية الاجتماعية والمنافع العامة، إلى حين استكمال التقييم الشامل للإجراءات المعتمدة.
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
