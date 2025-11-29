Babnet   Latest update 14:18 Tunis

ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا بالكامل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c37968fb8c724.02134639_fqoipjehkmlng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 14:03 قراءة: 0 د, 15 ث
      
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل.
يتبع...
أخبار ذات صلة:
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319440


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:40
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-10
18°-10
19°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*