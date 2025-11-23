Babnet   Latest update 08:25 Tunis

أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6922a543a5d466.99524587_hgekimoqnfpjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 06:08
      
أصبحت سماء فنزويلا خالية من حركة الطيران المدني بعد أن أعلنت عدة شركات طيران إلغاء رحلاتها، فيما تجنبت شركات أخرى عبور الأجواء الفنزويلية.

ويأتي هذا التغيير المفاجئ في حركة الطيران بعد أن حذّرت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) من "مخاطر مرتفعة" بسبب "النشاط العسكري المتزايد" في المنطقة، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.




وأفادت نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية، أمس، بأن ست شركات طيران ألغت رحلاتها المقررة إلى فنزويلا، في خطوة تُرجّح أنها مرتبطة بالتحذيرات الأمريكية والوضع الأمني المضطرب.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الإدارة الأمريكية أنّه لم يتم بعد تحديد توقيت أو نطاق العمليات العسكرية المحتملة التي قد تُطلق بناء على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن من المتوقّع أن تبدأ "في الأيام المقبلة".

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن الولايات المتحدة تعدّ لمرحلة جديدة من الضغط على فنزويلا، قد تشمل عمليات سرية تهدف إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ما يزيد من المخاوف من تدخل عسكري أو أمني مباشر.


*.*.*