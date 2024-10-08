Babnet

بشار الأسد يهنّئ رئيس الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67058366718e76.59469207_igmenfoljkhqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 18:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، برقية تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد وذلك بعد انتخابه مجددا رئيسا للجمهورية
وورد في برقية التهنئة التي نقلتها وكالة الانباء السورية :“أهنئكم بتجديد ثقة الشعب التونسي بشخصكم وبرؤاكم وبفكركم لقيادة تونس الشقيقة نحو مرحلة جديدة نثق بأنها ستحمل للبلاد المزيد من التقدم والنماء، وستصون مبادئ شعبها وتحفظ استقرارها وأمنها في عالم تكثر فيه الاضطرابات، وتجتاحه تيارات فكرية شاذة هدفها تهتيك المجتمعات، وتخريب العقول، ونسف القيم والأخلاق”.

وأضاف الاسد: “إن كانت كل دولة من دولنا العربية قادرة عبر الوعي الشعبي مترافقاً مع العمل الرسمي المسؤول أن تحصن مجتمعاتها فإن المناعة ستكون أقوى والحصانة أمتن لو عملنا مجتمعين على صون انتمائنا وهويتنا العربية الأصيلة”.
...


وتابع: “نحرص على العمل معكم من أجل تمتين العلاقات الأخوية بين سورية وتونس، وتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين وفتح المجال واسعاً لتعاون ثنائي فعّال ومزدهر يلبي تطلعات الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة”.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295491


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 5 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet33°
24° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
31°-21
32°-24
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    25653,3

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36990 DT        1$ =3,07171 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   1762,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*