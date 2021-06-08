تراجع أسعار النفط وسط مخاوف استئناف إمدادات الخام الإيرانية

الأناضول -

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من عودة إمدادات قوية للخام الإيراني إلى السوق العالمية.وتبدأ خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، سادس جولات المفاوضات المعقدة بين إيران والقوى العظمى في العاصمة النمساوية فيينا، بحسب وصف وكالة الطاقة الذرية، فيما يتوقع عودة واشنطن للاتفاق مجددا.ويعني انضمام واشنطن ورفع العقوبات عن طهران، عودة إمدادات النفط الخام للجمهورية الإسلامية للأسواق العالمية، بمتوسط صادرات يومي 2.3 مليون برميل من إجمالي إنتاج 3.86 ملايين برميل.وعند الساعة (05:30 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب، بنسبة 0.81 بالمئة أو 58 سنتا إلى 70.91 دولارا للبرميل.كذلك، تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.76 بالمئة أو 53 سنتا إلى 68.70 دولارا للبرميل.وتراجعت صادرات النفط الإيراني للسوق العالمية اعتبارا من نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، بعد فرض واشنطن عقوبات نفطية على الإنتاج والإمدادات.يأتي تراجع الأسعار اليوم، رغم إعلان أمين عام "أوبك" محمد باركيندو، الإثنين، أن مخزونات الدول المتقدمة من النفط انخفضت بمقدار 6.9 ملايين برميل في أبريل/نيسان، على أساس شهري.وقال باركيندو في تصريحات صحفية، إن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم أقوى 37 اقتصادا في العالم، في أبريل، أقل بنحو 160 مليون برميل عنها قبل عام.