تركيا تنفي إدعاءات إطلاق جنودها النار على مقاتلات روسية بإدلب

Jeudi 27 Février 2020



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الأناضول

مصادر تركية مطلعة أكدت أن ادعاءات إعلام روسي بإطلاق قوات تركية النار على مقاتلات روسية في إدلب "عارية تماما عن الصحة"

نفت مصادر تركية مطلعة، الخميس، إدعاءات تداولتها وسائل إعلام حول إطلاق قوات تركية النار على مقاتلات روسية في سماء محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وأكدت المصادر، لمراسل الأناضول، أن هذه الأنباء "عارية تماما عن الصحة"، مشددة على أن الجيش التركي "لم يستهدف بأي شكل" المقاتلات أو الجنود الروس بإدلب.كانت وسائل إعلام روسية ادعت، في وقت سابق اليوم، أن قوات تركية أطلقت النار على مقاتلات روسية في سماء إدلب.وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.