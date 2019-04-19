الرابطة 2- مستقبل سليمان امام فرصة سانحة لمواصلة الطريق نحو الصعود

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- بعد ان قطع مستقبل سليمان في الجولة الماضية خطوة عملاقة نحو الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر فوزه على مستقبل المرسى في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالذات (2-1) ستكون الفرصة مواتية امام فريق الوطن القبلي يوم السبت بمناسبة استضافته لمستقبل وادي الليل لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لمزيد الاقتراب من تحقيق حلم الارتقاء الى مصاف النخبة للمرة الاولى في تاريخه.ويدخل مستقبل سليمان المباراة وعينه على النقاط الثلاث لاضافة فوز جديد هو التاسع في مرحلة الاياب من اجل مواصلة اجواء الاحتفالات التي كانت انطلقت مباشرة بعد الفوز الثمين في المرسى قبل الموعد الختامي على ارضه امام امل جربة.وتمكن مستقبل سليمان بفضل استقرار مردوده خلال الشطر الثاني من السباق من تجاوزه منافسيه على تذكرة الصعود ليحتل صدارة المجموعة الاولى برصيد 42 نقطة عقب مرور 20 جولة بفارق ثلاث نقاط عن كل من الاولمبي الباجي ومستقبل المرسى وست نقاط عن الترجي الجرجيسي.في المقابل يتعين على صاحبي المركزين الثاني الاولمبي الباجي ومستقبل المرسى تحقيق الفوز الاول على ارضه امام جمعية اريانة والثاني خارج قواعده امام ترجي جرجيس وانتظار عثرة المتصدر للمحافظة على بصيص الامل المتبقي في سباق الصعود.اما في ما يتعلق بصراع البقاء فسيحظى اصحاب المراكز الثلاثة الاخيرة باسبقية الميدان حيث يتبارى النادي القربي (17 نقطة) مع امل جربة صاحب المركز الخامس ويلاقي اتحاد سليانة (17 نقطة) نادي اولمبيك مدنين السادس دون حضور الجمهور فيما تتقابل جمعية جربة (19 نقطة) مع سكك الحديد الصفاقسي صاحب المركز السابع.وفي المجموعة الثانية التي ستقام مقابلاتها يوم الاحد فان هلال الشابة الذي حسم صعوده الى الرابطة الاولى بصفة مبكرة سيحاول اضافة انتصار جديد والمحافظة على رصيده خاليا من الهزيمة عندما يحل ضيفا على النجم الرادسي.وتتصدر المواجهة بين نادي جبنيانة واولمبيك سيدي بوزيد مقابلات الصراع من اجل تفادي النزول ذلك ان الاول يحتل المركز قبل الاخير ب18 نقطة مقابل 21 نقطة للثاني والذي يمكنه الفوز من المحافظة على مكانه في الرابطة الثانية.وينزل نادي محيط قرقنة صاحب المركز الاخير ب16 نقطة ضيفا على فريق قوافل قفصة صاحب المركز الثالث فيما يتبارى نادي سبورتينغ بن عروس التاسع ب22 نقطة مع مضيفه الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة صاحب المرتبة الثانية.وفي بقية مقابلات المجموعة تتبارى جندوبة الرياضية مع امل حمام سوسة ويواجه الملعب الصفاقسي مستقبل القصرين.