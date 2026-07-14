الإدارة العامة للأداءات: 15 جويلية 2026 آخر أجل لإيداع التصاريح الجبائية الشهرية والثلاثية

أفادت الإدارة العامة للأداءات، التابعة لوزارة المالية، أن غدا الأربعاء 15 جويلية 2026، هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة.وأوضحت الإدارة، في بلاغ نشرته ضمن "الأجندة الجبائية"، أنّ هذا التاريخ يشمل الّتصريح الشّهري الخاصّ بالأشخاص الطبيعيين ويشمل، ايضا، التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري، والملحقين بالنظام الحقيقي.ودعت الإدارة العامّة للأداءات المطالبين بالأداء إلى عدم الانتظار حتّى اليوم الأخير لإيداع تصاريحهم، مؤكدة أن تاريخ 15 جويلية هو الأجل الأقصى القانوني وليس اليوم الوحيد للإيداع.وقد نصحت الممولين بالمبادرة بإيداع تصاريحهم في الأيام السابقة لهذا التاريخ، وذلك لتفادي الازدحام على مستوى قباضات المالية، وتجنب الضغط المفرط على المنظومة الإعلامية لشبكة الإنترنيت الخاصة بالخدمات الجبائية عن بعد.واشارت الادارة العامة للأداءات إلى انها تضع على ذمّة العموم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد عبر الرقم الموحد، 81.100.400 (216)، إلى جانب منصّاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على اكثر ارشادات ومعلومات .