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مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة من 24 جويلية إلى 26 أوت 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 13:34 قراءة: 1 د, 19 ث
      
تنتظم الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة من ولاية القصرين من 24 جويلية إلى 22 أوت 2026 لتقدم للجمهور 14 سهرة فنية.
يتخلل هذا الموعد السنوي مولود ثقافي جديد ينضاف إلى روزنامة المواعيد الثقافية السنوية وهو مهرجان الراب الدولي الذي ينطلق هذه الصائفة في دورة تأسيسية من من 6 إلى 14 أوت بسبيطلة.
وتفتتح عروض الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان العبادلة في سهرة 24 جويلية مع العرض الجديد "طرق وبرق" للفنان عدنان الهلالي، في حين تختتم في سهرة 22 أوت مع الفنانة يسرى المحنوش التي سيكون لها حضور هام في المهرجانات الصيفية لهذا العام، من بينها بالخصوص سهرة ضمن الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي مساء يوم 28 جويلية 2026.

وستشهد هذه الدورة مشاركة هامة لفناني الراب حيث يسهر الجمهور مساء 26 جويلية مع الفنان الشاب " YOUNG RZ "، وفي سهرة 4 أوت مع "جنجون"، وليلة 20 أوت مع "كازو". وضمن العروض الشبابية أيضا، يحيي الفنان مرتضى الفتيتي سهرة 19 أوت.
وسيكون لعشاق المالوف والأغنية التراثية موعد في سهرة 28 جويلية مع الفنان زياد غرسة، في حين يقدم نور شيبة عرضه الجديد "الراقوبة" في سهرة 15 أوت، وتليه سهرة فنية بإمضاء الفنانة ألفة بن رمضان مساء 16 أوت.
وسيكون الفن الشعبي حاضرا خلال هذه الدورة من خلال سهرة للفنان وليد التونسي يوم 5 أوت 2026.

وضمن العروض الكوميدية، يتابع جمهور سبيطلة عرضين فنيين الأول في سهرة 30 جويلية عرض كوميدي مع نبيل بن مسمية الملقب بنبيل "كلاب"، والثاني في سهرة 17 أوت مع مسرحية "بسي" لجعفر القاسمي.
وضمن عروض الطفل والعائلة، تُخصص سهرة 3 أوت لعرض خاص بأغاني الكرتون.
وتنطلق مختلف عروض الدورة على الساعة العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بسبيطلة.
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