المستشفى المحلي بقليبية يطلق منظومة رقمية لنتائج التحاليل الطبية

انطلق المستشفى المحلي بقليبية في اعتماد تطبيقة "SantéLab" وهي منظومة رقمية تتيح للمرضى والإطار الصحي الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بطريقة سريعة وآمنة، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية.ويعد المستشفى المحلي بقليبية أول مستشفى محلي بولاية نابل يعتمد هذه التطبيقة في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير النفاذ إلى نتائج التحاليل وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مسار العلاج مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وفق المعايير المعتمدة.وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجه الوطني لرقمنة القطاع الصحي والارتقاء بنجاعة الخدمات المقدمة للمواطنين.وبهذه المناسبة، ثمنت إدارة المستشفى مساهمة ممثل مركز الإعلامية بوزارة الصحة، شقراوي هشام، وفريق المخبر وكافة الإطارات الإدارية في إنجاح هذا المشروع مؤكدة مواصلة العمل على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز استخدام الحلول الرقمية بما يستجيب لتطلعات المواطنين.