بطولة الرابطة الثانية: الجولة الافتتاحية يومي 19 و20 سبتمبر، والكشف عن تقسيم المجموعتين

المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن منافساتللموسم الرياضيستنطلق يوميكما كشفت الجامعة عن تركيبة مجموعتي البطولة، التي جاءت على النحو التالي:* مستقبل سليمان* مستقبل قابس* اتحاد تطاوين* سكك الحديد الصفاقسي* سبورتينغ بن عروس* محيط قرقنة* الهلال الشابي* هلال مساكن* بعث بوحجلة* جمعية مقرين* مكارم المهدية* كوكب عقارب* النجم الخلادي* الملعب السوسي* الشبيبة القيروانية* الملعب القابسي* مستقبل القصرين* جندوبة الرياضية* النادي القربي* أمل بوشمة* قوافل قفصة* جمعية أريانة* اتحاد قصور الساف* هلال الرديف* القلعة الرياضية* سبورتينغ المكنين* أولمبيك الكاف* أولمبيك مدنين