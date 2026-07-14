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بطولة الرابطة الثانية: الجولة الافتتاحية يومي 19 و20 سبتمبر، والكشف عن تقسيم المجموعتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 15:05 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 ستنطلق يومي 19 و20 سبتمبر 2026.

كما كشفت الجامعة عن تركيبة مجموعتي البطولة، التي جاءت على النحو التالي:


المجموعة الأولى

* مستقبل سليمان

* مستقبل قابس
* اتحاد تطاوين
* سكك الحديد الصفاقسي
* سبورتينغ بن عروس
* محيط قرقنة
* الهلال الشابي
* هلال مساكن
* بعث بوحجلة
* جمعية مقرين
* مكارم المهدية
* كوكب عقارب
* النجم الخلادي
* الملعب السوسي

المجموعة الثانية

* الشبيبة القيروانية
* الملعب القابسي
* مستقبل القصرين
* جندوبة الرياضية
* النادي القربي
* أمل بوشمة
* قوافل قفصة
* جمعية أريانة
* اتحاد قصور الساف
* هلال الرديف
* القلعة الرياضية
* سبورتينغ المكنين
* أولمبيك الكاف
* أولمبيك مدنين
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