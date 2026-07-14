فرنسا وإسبانيا.. صدام القوة الهجومية والصلابة الدفاعية في نصف نهائي المونديال

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعببمدينة دالاس، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة بينفي الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026، في لقاء يجمع بين منتخبين بلغا المربع الذهبي بأسلوبين مختلفين.وبحسب تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بأداء اللاعبين، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة متسلحا بأقوى منظومة هجومية في البطولة، في حين يعول المنتخب الإسباني على أفضل خط دفاع، في مواجهة تعد بصراع بين الفعالية الهجومية والانضباط الدفاعي.ويتصدر النجم الفرنسيتصنيف أفضل المهاجمين في البطولة بتقييم بلغ، بعد مواصلة تألقه وتسجيله هدفا وصناعته آخر أمام المغرب في الدور ربع النهائي. كما يبرز إلى جانبه، بما يعكس تنوع الحلول الهجومية لدى المنتخب الفرنسي.في المقابل، يعتمد المنتخب الإسباني على الأداء الجماعي، بقيادة، الذين لعبوا دورا بارزا في قيادة "لاروخا" إلى نصف النهائي.وفي صناعة اللعب، حافظ الفرنسيعلى صدارة التصنيف بتقييم، فيما تضم القائمة أيضا مبابي، بينما يقود الإبداع الإسباني كل من لامين يامال وأليكس باينا وداني أولمو.وعلى المستوى الدفاعي، يواصل الإسبانيتصدر قائمة أفضل المدافعين، إلى جانب زميليه، في تجسيد لقوة المنظومة الدفاعية التي يعتمد عليها المدربمن جهته، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بدفاع متماسك، بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام المغرب، مع تألقوشهدت تصنيفات البطولة أيضا صعود عدد من اللاعبين، أبرزهم الإنجليزيالذي ارتقى إلى المركز الثاني بين المهاجمين، فيما تقدمإلى وصافة صناع اللعب، وتصدرتصنيف حراس المرمى في بناء اللعب.وتنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم الثلاثاء عند الساعة، على أن يلتقي الفائز في المباراة النهائية مع المتأهل من مواجهة