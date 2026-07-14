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فرنسا وإسبانيا.. صدام القوة الهجومية والصلابة الدفاعية في نصف نهائي المونديال

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 08:58 قراءة: 1 د, 25 ث
      
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب AT&T بمدينة دالاس، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة بين فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026، في لقاء يجمع بين منتخبين بلغا المربع الذهبي بأسلوبين مختلفين.

وبحسب تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بأداء اللاعبين، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة متسلحا بأقوى منظومة هجومية في البطولة، في حين يعول المنتخب الإسباني على أفضل خط دفاع، في مواجهة تعد بصراع بين الفعالية الهجومية والانضباط الدفاعي.


ويتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي تصنيف أفضل المهاجمين في البطولة بتقييم بلغ 8.97، بعد مواصلة تألقه وتسجيله هدفا وصناعته آخر أمام المغرب في الدور ربع النهائي. كما يبرز إلى جانبه عثمان ديمبيلي وديزيريه دوي، بما يعكس تنوع الحلول الهجومية لدى المنتخب الفرنسي.


في المقابل، يعتمد المنتخب الإسباني على الأداء الجماعي، بقيادة لامين يامال وميكيل أويارزابال وفابيان رويز، الذين لعبوا دورا بارزا في قيادة "لاروخا" إلى نصف النهائي.

وفي صناعة اللعب، حافظ الفرنسي مايكل أوليس على صدارة التصنيف بتقييم 8.30، فيما تضم القائمة أيضا مبابي، بينما يقود الإبداع الإسباني كل من لامين يامال وأليكس باينا وداني أولمو.

وعلى المستوى الدفاعي، يواصل الإسباني رودري تصدر قائمة أفضل المدافعين، إلى جانب زميليه بيدرو بورو وإيميريك لابورت، في تجسيد لقوة المنظومة الدفاعية التي يعتمد عليها المدرب لويس دي لا فوينتي.

من جهته، يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بدفاع متماسك، بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام المغرب، مع تألق أدريان رابيو وويليام ساليبا وجول كوندي ولوكاس ديني.

وشهدت تصنيفات البطولة أيضا صعود عدد من اللاعبين، أبرزهم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي ارتقى إلى المركز الثاني بين المهاجمين، فيما تقدم أنتوني غوردون إلى وصافة صناع اللعب، وتصدر جوردان بيكفورد تصنيف حراس المرمى في بناء اللعب.

وتنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم الثلاثاء عند الساعة 20:00 بتوقيت تونس، على أن يلتقي الفائز في المباراة النهائية مع المتأهل من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا.
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