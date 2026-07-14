الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي: 19 عرضًا فنيا بينها 4 عروض عربية

برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي



تحتضن مدينة صفاقس فعالياتمنبالمسرح الصيفي، من خلال برنامج يضمتتوزع بين الموسيقى والمسرح والسينما، من بينهاويفتتح المهرجان فعالياته يومبحفل للفنانة، فيما يكون الاختتام يوممع الفناننبيهة كراولي (الافتتاح)الشاب ماميلقشة من السما* – إخراج سامي مسعودوائل جسارلطفي بوشناقكازوأوبرا كارمنكلنا نغني*الشاميالمحفل الجربيسهرة مجموعة الفنان مرشد بوليلةحفل مشترك يضم سانفارا وسي المهف وبلينغوسبودشارمرتضى الفتيتيعرض الزيارةأمينة فاختبسي* – جعفر القاسمينوردوصابر الرباعي (الاختتام)وتتزامن مشاركة عدد من الفنانين مع مهرجانات صيفية أخرى، إذ تحييحفلا يومبالمسرح الأثري بقرطاج احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، بينما يفتتحمهرجان قرطاج الدولي يوم، قبل أن يختتم مهرجان صفاقس الدولي في، ثم يختتم مهرجان بنزرت الدولي يوم