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الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي: 19 عرضًا فنيا بينها 4 عروض عربية

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 15:41 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تحتضن مدينة صفاقس فعاليات الدورة السادسة والأربعين لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية إلى 17 أوت 2026 بالمسرح الصيفي، من خلال برنامج يضم 19 عرضًا فنيا تتوزع بين الموسيقى والمسرح والسينما، من بينها 4 عروض عربية.

ويفتتح المهرجان فعالياته يوم 21 جويلية بحفل للفنانة نبيهة كراولي، فيما يكون الاختتام يوم 17 أوت مع الفنان صابر الرباعي.


برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي

* 21 جويلية: نبيهة كراولي (الافتتاح)

* 24 جويلية: الشاب مامي
25 جويلية: فيلم لقشة من السما* – إخراج سامي مسعود
* 27 جويلية: وائل جسار
* 29 جويلية: لطفي بوشناق
* 30 جويلية: كازو
* 31 جويلية: أوبرا كارمن
2 أوت: عرض كلنا نغني*
* 3 أوت: الشامي
* 4 أوت: المحفل الجربي
* 6 أوت: سهرة مجموعة الفنان مرشد بوليلة
* 7 أوت: حفل مشترك يضم سانفارا وسي المهف وبلينغوس
* 8 أوت: بودشار
* 10 أوت: مرتضى الفتيتي
* 12 أوت: عرض الزيارة
* 13 أوت: أمينة فاخت
15 أوت: مسرحية بسي* – جعفر القاسمي
* 16 أوت: نوردو
* 17 أوت: صابر الرباعي (الاختتام)

وتتزامن مشاركة عدد من الفنانين مع مهرجانات صيفية أخرى، إذ تحيي نبيهة كراولي حفلا يوم 13 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، بينما يفتتح صابر الرباعي مهرجان قرطاج الدولي يوم 16 جويلية، قبل أن يختتم مهرجان صفاقس الدولي في 17 أوت، ثم يختتم مهرجان بنزرت الدولي يوم 19 أوت.
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