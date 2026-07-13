الشروع في محاكمة الرئيس السابق لودادية موظفي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، في محاكمة الرئيس السابق لودادية موظفي وأعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بخصوص ملف استيلاءات مالية بالودادية المذكورة .و قررت المحكمة بعد سماع مرافعات المحامين حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.وتعود أطوار القضية إلى توجيه تهم للرئيس السابق للودادية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وارتكاب تجاوزات قانونية يُشتبه في حصولها خلال فترة توليه رئاسة وإدارة الودادية.