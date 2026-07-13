مونديال 2026: صدام تكتيكي بين ديشان ودي لا فوينتي في قمة فرنسا وإسبانيا

تتجاوز مواجهةفي نصف نهائي، المقررة غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، مجرد صراع بين منتخبين من كبار الكرة العالمية، لتتحول إلى مواجهة تكتيكية بين مدربين يعدان من أبرز الأسماء على الساحة الدولية، هماويملك ديشان سجلا حافلا بالإنجازات، بعدما توج بكأس العالم لاعبا سنة 1998 ومدربا سنة 2018، كما قاد المنتخب الفرنسي إلى لقبوبلوغ نهائي مونديال 2022، محافظا منذ توليه المهمة سنة 2012 على استقرار فني جعل فرنسا من أقوى منتخبات العالم خلال العقد الأخير.في المقابل، نجح لويس دي لا فوينتي في إعادة بريق المنتخب الإسباني، بعدما قاده إلى التتويج بـ، معتمدا على جيل شاب يقوده، ويتميز بأسلوب لعب يقوم على الاستحواذ والضغط العالي والتحكم في نسق المباراة.وتعد هذه المواجهة من أبرز قمم البطولة، إذ تراهن فرنسا على قوتها الهجومية بقيادة، بينما تعتمد إسبانيا على صلابتها الدفاعية وقدرتها على فرض سيطرتها على مجريات اللعب.ولا تقتصر أهمية اللقاء على حسم بطاقة العبور إلى النهائي، بل تمتد إلى الصراع الفني بين مدرستين كرويتين مختلفتين، حيث يراهن ديشان على الخبرة والواقعية في إدارة المباريات الكبرى، فيما يسعى دي لا فوينتي إلى تأكيد نجاح المشروع الإسباني القائم على كرة هجومية حديثة، في مواجهة ينتظر أن تكون من أبرز محطات