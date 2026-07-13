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مونديال 2026: صدام تكتيكي بين ديشان ودي لا فوينتي في قمة فرنسا وإسبانيا

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 14:41 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تتجاوز مواجهة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، المقررة غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، مجرد صراع بين منتخبين من كبار الكرة العالمية، لتتحول إلى مواجهة تكتيكية بين مدربين يعدان من أبرز الأسماء على الساحة الدولية، هما ديدييه ديشان ولويس دي لا فوينتي.

ويملك ديشان سجلا حافلا بالإنجازات، بعدما توج بكأس العالم لاعبا سنة 1998 ومدربا سنة 2018، كما قاد المنتخب الفرنسي إلى لقب دوري الأمم الأوروبية 2021 وبلوغ نهائي مونديال 2022، محافظا منذ توليه المهمة سنة 2012 على استقرار فني جعل فرنسا من أقوى منتخبات العالم خلال العقد الأخير.


في المقابل، نجح لويس دي لا فوينتي في إعادة بريق المنتخب الإسباني، بعدما قاده إلى التتويج بـدوري الأمم الأوروبية 2023 وكأس أمم أوروبا 2024، معتمدا على جيل شاب يقوده لامين يامال، ويتميز بأسلوب لعب يقوم على الاستحواذ والضغط العالي والتحكم في نسق المباراة.


وتعد هذه المواجهة من أبرز قمم البطولة، إذ تراهن فرنسا على قوتها الهجومية بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بينما تعتمد إسبانيا على صلابتها الدفاعية وقدرتها على فرض سيطرتها على مجريات اللعب.

ولا تقتصر أهمية اللقاء على حسم بطاقة العبور إلى النهائي، بل تمتد إلى الصراع الفني بين مدرستين كرويتين مختلفتين، حيث يراهن ديشان على الخبرة والواقعية في إدارة المباريات الكبرى، فيما يسعى دي لا فوينتي إلى تأكيد نجاح المشروع الإسباني القائم على كرة هجومية حديثة، في مواجهة ينتظر أن تكون من أبرز محطات مونديال 2026.
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