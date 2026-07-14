مسؤول إيراني: رد "مدمر" ينتظر ترامب إذا نفذ تهديداته بقصف "جبل بيكاكس"

حذر مصدر أمني إيراني رفيع، في تصريحات لشبكة CNN، من أن إيران ستوجه "ردا مدمرا" إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده الأخير بشن هجوم على "جبل بيكاكس".وقال المصدر: "إذا نفذ ترامب تهديداته، فسنوجه ردا مدمرا، وسيدفع الثمن الجنود الأمريكيون وشركاؤه في المنطقة".وكان ترامب قد حذر، الاثنين، خلال مقابلة مع برنامج "ذا هيو هيويت شو"، من أن "جبل بيكاكس"، المعروف بالفارسية باسم "كوه كولانغ"، ويعني "جبل الفأس"، مدرج على قائمة الأهداف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "ستستهدفه على الأرجح قريبا".وقال ترامب: "لا نرى أي نشاط هناك. وضعهم فيما يتعلق ببرنامجهم النووي ليس جيدًا. في كل مرة نسمع عنه، نقصفه، ولذلك لا يحبون التحدث عنه. لكن من المرجح أن نوجه ضربة إلى جبل بيكاكس قريبًا نسبيا".ووصف المصدر الإيراني المزاعم الأمريكية بشأن وجود أنشطة نووية في "جبل بيكاكس" بأنها "غير صحيحة".ويقع "جبل بيكاكس" جنوب طهران، بالقرب من منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، وقد حُفر في أعماق جبال زاغروس، في موقع استراتيجي شديد التحصين.وفيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي أعلنت إيران "إغلاقه" خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المصدر إن إيران "لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني".وأضاف أن مضي ترامب قدمًا في تنفيذ ضربات ضد "جبل بيكاكس" أو عدوله عن ذلك "لن يُحدث أي فرق في تنفيذ إيران لترتيباتها المتعلقة بمضيق هرمز".