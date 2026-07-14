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الاحتفاظ بشاب ببن عروس للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 15:28 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ بشاب، وذلك من أجل شبهات تتعلق بترويج المخدرات.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان إثر توفر معلومات لدى أعوان فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني ببن عروس، مفادها الاشتباه في انخراط المظنون فيه في نشاط يتعلق بترويج المخدرات. وبالتحري حول هويته، تبين أنه سبق أن قضى عقوبة سجنية من أجل الانخراط في وفاق لترويج المخدرات، ليتم إخضاعه للمراقبة الدقيقة، وهو ما أكد الشبهات التي توفرت بشأنه.


وحسب المعطيات ذاتها، تولى أعوان فرقة الشرطة العدلية ببن عروس مواصلة الأبحاث، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المكان الذي يستغله، حيث أمكن حجز كمية من القنب الهندي، وآلة حادة "لام"، وميزان إلكتروني، إضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.


وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية ملابسات القضية.
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