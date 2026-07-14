تايكواندو: المنتخب التونسي للكبريات يشارك في تربص دولي تحضيري بكوريا الجنوبية وفي دورة شينشون الدولية

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يشارك المنتخب التونسي للتايكواندو للكبريات في تربص دولي تحضيري بكوريا الجنوبية وفي دورة شينشون الدولية المصنفة "جي 2" وذلك في إطار الاستعداد لدورة ألعاب البحر الابيض المتوسط التي تقام بمدينة تارنتو بايطاليا من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026 وبطولة العالم للتايكواندو سيدات.

وتتألف قائمة لاعبات المنتخب التونسي من ثلاثي فئة وزن أقل من 49 كغ عهود بن عون واكرام الظاهري وعائشة الزغبي بالاضافة الى شيماء التومي (وزن أقل من 57كلغ) ووفاء المسغوني (وزن أقل من 62 كلغ).

ويشرف على تدريب المنتخب التونسي المدرب سيف الدين الطرابلسي.